TC Diyanet İşleri Başkanı: Virüs bulaştırmak kul hakkına girer

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, yeni tip Koronavirüs'e (Kovid-19) karşı aldıkları önlemleri açıkladı. Türsaba bağlı şirketler de dahil olmak üzere yaklaşık 21 bin vatandaşın umre için gittiği Suudi Arabistan'da olduğunu söyleyen Erbaş, " 15 Mart itibariyle tamamı ülkemize dönmüş olacaktır" dedi.

Erbaş, "Kur'an kurslarımız 16 Mart'tan 29 Mart'a kadar iki hafta süreyle tatil edilmiştir" açıklamasında bulundu.

Öte yandan Erbaş, Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde cuma namazını kıldırdığı sırada yaptığı açıklamalarda da, önlem alma çağrısında bulunarak, "Aksi halde kendi sağlığımız yanında başkalarının sağlığını da tehlikeye atacağımızı, bunun da kul hakkı olacağını unutmayalım" ifadesini kullandı.

Din İşleri Yüksek Kurulunun cuma namazına ilişkin açıklamasını hatırlatan Erbaş, risk ortadan kalkana kadar, hasta olanların, enfeksiyon kapanların, yaşlıların evlerinde cuma namazı yerine öğle namazı kılabileceğini bildirdi. Ali Erbaş, şunları kaydetti:



"Sağlık, Rabb'imizin bize emanetidir. Mümine düşen, bu emanete sahip çıkmak, onu korumak için gayret göstermektir. Bu sayede Allah'ın yardımıyla huzura kavuşuruz. Dertlerimize deva, hastalıklarımıza şifa buluruz. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de Hz. İbrahim, Rabb'imizi şöyle anlatır, 'O, beni yaratan ve bana doğru yolu gösterendir. O, beni yediren ve içirendir. Hastalandığımda bana şifa veren odur. Beni öldürecek ve sonra diriltecek olan da yine odur'. Öyleyse yaşadığımız salgın hastalık karşısında hem kendi sağlığımızı hem de çevremizdekileri korumak için tedbirli davranalım. Aksi halde kendi sağlığımız yanında başkalarının sağlığını da tehlikeye atacağımızı, bunun da kul hakkı olacağını unutmayalım. Elbette Rabb'imizin bir takdiri vardır. Mümine düşen ise tedbir almaktır. Mümin her haliyle mutedil ve dengelidir. Meseleyi hafife almadan, abartıp paniğe kapılmadan, soğukkanlılıkla, aklımızı ve bilgimizi kullanarak bu salgınla mücadele etmek hepimizin vazifesidir."

Ali Erbaş'ın basın açıklamasında yaptığı konuşmadan öne çıkanlar şöyle:

Virüs konusunda bilgilendirilmiş ve uzman tabiplerimizce bilinçlendirilmişlerdir. Mekke ve Medine'de bulunan tüm otellerimizde temizlik hususunda azami gayret gösterilmesi konusunda yetkililerin dikkatleri çekilmiş, gerekli yerlere el temizleme sıvıları konulmuştur. Vatandaşlarımızın konakladıkları tüm otellere Sağlık Bakanlığı'nda hazırlanmış afişler asılmış, broşürler bütün umrecilerimize dağıtılmıştır. Havaalanlarına da broşürler dağıtılmıştır.

27.02.2020 tarihinde Suudi Arabistan tarafından umre ziyareti için ülkeye girişleri geçici olarak durdurulmuş olup, bu tarihten sonra umrecilerimizin sağlıklı şekilde ülkelerine ulaşmaları için gerekli koordinasyonlar devam etmektedir.

Umreden dönen vatandaşlarımız, 14 ün boyunca evden çıkmamaları ve ziyaretçi kabul etmemeleri konusunda bilgilendirilmiştir. Halen Türsaba bağlı şirketler de dahil olmak üzere yaklaşık 21 bin civarında umrecimiz Suudi Arabistan'da bulunuyor. 15 Mart itibariyle tamamı ülkemize dönmüş olacaktır.

Yurt dışı teşkilatlarımız tıpkı yurt içi teşkilatlarımzı gibi bilgilendirilmişlerdir. Bu bağlamda başkanlığımızın hizmet yürüttüğü ülkelerde vakit ve cuma namazları başta olmak üzere cemaatle gerçekleştirilen ibadetler konusunda yerel makamlar tarafından açıklanan tüm önleyici tedbirlere riayet edilmesi ve bu önlemlerin üye derneklere ve cemaate duyurulması, camilerimizde hijyen kurallarına dikkat etmesi talep edilmiştir.

Yurt dışı teşkilatımızda görev yapan personelin zorunlu olmadıkça görev bölgesinden ayrılmamaları, özellikle salgından etkilenen bölgelere seyahat etmemeleri emredilmiştir.

"Kur'an kurslarımız 16 Mart'tan 29 Mart'a kadar iki hafta süreyle tatil edilmiştir."