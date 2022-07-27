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TC Diyanet İşleri Başkanlığı: “Fiyatları tayin eden Allah’tır”

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Diyanetin Din İşleri Yüksek Kurulu, 'Ticarette kâr haddi var mı' sorusu üzerine verdiği cevapta, "Şüphe yok ki fiyatları tayin eden, darlık ve bolluk veren, rızıklandıran ancak Allah’tır" dedi.
TC Diyanet İşleri Başkanlığı: “Fiyatları tayin eden Allah’tır”

Çok sayıda bakanlığı geride bırakan 12 milyar TL’lik bütçesi ve bütçesinden yaptığı hoyrat harcamalara karşın yurttaşa, “Az ile yetinin” öğüdünde bulunan Diyanet, yeni bir skandala imza attı.

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın dini konulardaki en yüksek karar ve danışma organı olan Din İşleri Yüksek Kurulu, “Ticarette kâr haddi var mı” sorusuna “Fiyatları tayin eden Allah’tır” yanıtını verdi.

Din İşleri Yüksek Kurulu, telefonla ya da internet üzerinden sorulan soruları yanıtlayarak fetva veriyor. Bazı konularda seçilen sorular ve fetvalar ise internet sitesinde konu başlıklarına göre sürekli şekilde yayımlanıyor. Bu fetvalar, ülke gündeminde yer tutan bir konuyla ilgiliyse kimi zaman da kurulun sosyal medya hesaplarında paylaşılıyor. Yüksek fiyat artışlarının tartışıldığı süreçte kurulun sosyal medya hesabından 20 Temmuz’da paylaşılan bir fetva ise dikkat çekti.

Cumhuriyet’ten Sefa Uyar’ın haberine göre, “Ticarette kâr haddi var mı?” sorusu üzerine verilen fetvada, “İslam dininin, alım satım akitlerinde kesin bir kâr haddi koymadığı, bunu piyasa şartlarına bıraktığı” belirtildi. Ancak fetvada yer verilen bir hadis dikkat çekti. İlgili kısım ve hadis şöyle:

“Konuyla ilgili olarak Allah resulü, fiyatlar artmaya başladığında kendisinden bu duruma müdahale etmesi istendiğinde şöyle buyurmuştur, ‘Şüphe yok ki fiyatları tayin eden, darlık ve bolluk veren, rızıklandıran ancak Allah’tır. Ben sizden herhangi birinin malına ve canına yapmış olduğum bir haksızlık sebebiyle o kimsenin hakkını benden ister olduğu halde, Rabbime kavuşmak istemem.’”

‘Yetkisi var’

Öte yandan fetvada, piyasada suiistimaller olduğu, karaborsacıların devreye girerek halkı mağdur ettikleri, özellikle halkın zaruri ihtiyaçları sayılabilecek mallarda aşırı fiyat artışları yaşandığı durumlarda, kamu otoritesinin fiyatlara müdahale etme yetkisinin olduğu vurgulandı.

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