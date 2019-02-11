TC Diyanet İşleri Başkanlığı Yeni Rakı'yı dava etti

. Gerekçe kelimenin Allah’ın sıfatlarından biri olması ve aynı isimle Kuran’da bir sure bulunması.

Diyanet’in yaptığı başvuru Mey İçki tarafından piyasaya sürülen Yeni Rakı’nın ‘‘ÂLÂ’ serisi hakkında.

CİMER’den şikayet iletilmiş

İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Mahkemesi’ne avukatları aracılığıyla başvuran Diyanet İşleri Başkanlığı dava dilekçesinde, Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER) ve kendilerine konuyla ilgili şikayetler iletildiği belirtildi.

Şikayetler üzerine ‘Âlâ ‘isminin dini bir değer ve sembol içerip içermediği hakkında araştırma yapıldığı kaydedilen dilekçede bu yönde Din İşleri Yüksek Kurulu’ndan görüş istendiği ifade edildi. Kurul tarafından 25 Ocak’ta gönderilen cevapta şöyle deniyor: “Türkçemizde her ne kadar iyi, pekiyi, anlamında kullanılmış olsa da Cenab-ı Hakk’ın sıfatlarında biri olan ‘Âlâ’yı çağrıştırması Kur’an-ı Kerim’de sure ismi olarak geçmesi, gelenekte dini çağrışımı bulunması ve Allah Teala’nın haram kıldığı bir nesneyi övme, yüceltme anlamı taşıması yönleriyle bahis konusu ismin bir içki türüne ad/marka olarak kullanılmasının dinen uygun olmadığı değerlendirilmektedir.”

Kurul görüşü doğrultusunda markanın dini değer içerdiğinin ortaya çıktığı kaydedilen dilekçede, Sınai Mülkiyet Kanunu’nda yer alan “Dini değerleri ve sembolleri içeren işaretlerin mevcut olması halinde mahkeme tarafından markanın hükümsüzlüğüne karar verileceği” hükmüne atıfta bulunuldu.

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın dilekçesinde “Din İşleri Yüksek Kurulu’nun dinen haram kılınan bir nesne için Allah’ın sıfatlarından birinin marka olarak kullanılması doğru değildir. Âlâ markasının hükümsüzlüğüne karar verilsin” deniyor.