TC elçisi İçişleri Bakanı Baybars'ı ziyaret etti

İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Derya Kanbay’ı kabul etti.

Kabulde ilk sözü alan TC Büyükelçisi Derya Kanbay İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars’a yeni görevinde başarılar dileyerek Türkiye Cumhuriyeti’nin her dönemde olduğu gibi bu dönemde de tüm desteğiyle Kıbrıs Türkü’nün yanında olacağını söyledi.

İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars ise yapmış olduğu konuşmada Büyükelçi Derya Kanbay’a yaptığı bu nazik ziyaretinden dolayı teşekkür ederek “Türkiye Cumhuriyeti ve ülkemiz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasında yaşamsal önemde ilişkiler ve tarihsel bağlar vardır; bizler Bakanlık olarak hükümetimiz döneminde mevcut ilişkilerimizi en sağlıklı şekilde geliştirerek ve ileriye taşıyarak, özellikle hükümet programımızda yer alan projeleri işbirliği içerisinde en erken zamanda hayata geçirmek için Türkiye Cumhuriyeti ile yakın çalışmalar içerisinde olacağız” dedi.

Bakan Baybars sözlerine, bildiğiniz gibi son zamanlarda artan asayiş olaylarının önüne geçmek için kentsel güvenlik tedbirleri ile adli yardımlaşma antlaşması programımızda yer almaktadır, yeni merkezi cezaevi binası tamamlanana kadar ise mevcut cezaevindeki yaşam koşullarını iyileştirmeye yönelik adımlar atılacağını söyleyerek bugün güvenoyu alan hükümetimizin amacı halkın yararına icraat yapmaktır dedi.

İçişleri bakanı Ayşegül Baybars, özellikle iki ülke arasında imzalanan protokollerde yer alan projelerde olabildiğince hızlı ve sonuç odaklı ilerleyebilmek için iyi ilişkiler çerçevesinde yakın çalışmanın ve Türkiye’den gelecek olan desteğin önemini bir kez daha vurgularken, “Sayın Büyükelçi Kanbay’a göstermiş olduğu nezaketten ötürü bir kez daha teşekkür etmek istiyorum” dedi.