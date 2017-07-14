TC Enerji Bakanı: Sırada Güzelyurt var

Akdeniz gazı için Barbaros Hayrettin Paşa gemisiyle sismik arama çalışmalarına başlandığını hatırlatan TC Enerji Bakanı Albayrak, “Sırada Güzelyurt var” dedi.

Milliyet gazetesinden Şükrü Andaç sondaj gerilimlerine ilişkin kaleme aldığı haberinde Türkiye Enerji Bakanı’nın sondaj çalışmaları için “sırada Güzelyurt var” dediğini öne sürdü.

Andaç, haberinde şu ifadelere yer verdi:

İstanbul’da düzenlenen 22. Dünya Petrol Kongresi, bir yandan uluslararası enerji devlerinin kritik görüşmelerine imkan verirken diğer taraftan da Türkiye’nin başta Akdeniz ve İsrail gazı olmak üzere bölgesiyle ilgili stratejik hamlelerine sahne oldu.

Kongrenin açılışında Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rum tarafının anlaşmaz tutumu nedeniyle sonuç alınamayan Kıbrıs görüşmelerini hatırlattı ve Doğu Akdeniz’de büyük bir fırsatın kaçırıldığını söyledi. Erdoğan ayrıca, “Gerginliklere yol açabilecek adımlardan kaçınılmalı” mesajını verdi. Bunun ardından Rum tarafından Kıbrıs açıklarında Türk tarafına sormadan ‘uluslararası oyuncularla sondaj çalışmalarına başlama’ hamlesi geldi.

BEN YAPTIM OLDU!

Bu gelişmeler yaşanırken dün Harbiye’de Türkiye Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak ile bir araya geldik. Buluşmada gündemin önemli maddelerinden biri de hiç şüphesiz bu konu oldu. Albayrak, “Birileri ‘ben yaptım oldu’ mantığıyla hareket ediyor. Türkiye Muz Cumhuriyeti değil. Hakkını hukukunu kimseye yedirmez” diye konuştu. Türkiye olarak Akdeniz gazı için Barbaros Hayrettin Paşa gemisiyle sismik arama çalışmalarına başlandığını hatırlatan Albayrak, “Sırada Güzelyurt var” dedi.

‘DEVLERE SÖYLEDİK’

Güzelyurt, olası çözüm senaryolarında Rum tarafının kendi topraklarında hayal ettiği bir bölge olarak öne çıkıyor. Avrupa’ya gaz transferi için belirledikleri hat da Güzelyurt’un oldukça yakınından geçiyor. Ayrıca bölgenin yakınlarında ciddi rezerv olduğu tahmin ediliyor. Bu konuyu değerlendiren Albayrak, “Dışişleri’nin Birleşmiş Milletler’e özellikle bu konuda kıta sahanlığımız özelinde ifade ettiği ve bununla ilgili kayıt altına aldığı bir saha burası. Güzelyurt’taki bu çalışmalarla birlikte dediğim gibi Akdeniz’de biz artık çok daha etkin bir rol oynayacağız. Bir sonraki adım göreceğiz, onun için inşallah bu şekilde bakmak lazım.”

“Rumların Kıbrıs’taki olası enerji yatırımlarında kendi başına hareket etmesi ne kadar makul, ne kadar doğru, ne kadar çözüme katkı yapıyor? Bunlar soru işareti” diyen Albayrak, “Bu yüzden biz Ada’nın tamamının refahı için kısa vadede makul çözüm görmüyoruz” ifadelerini kullandı. Kıbrıs’ta hukuki sorun çözülmeden iş yapmanın uluslararası enerji şirketleri için de doğru olmadığının altını çizen Albayrak, bu işin içinde yer alan firmaların bazılarıyla Kongre’de görüşmeler yapıldığını ve durumunu net bir dille anlatıldığını kaydetti. Albayrak, tüm bu şirketler özelinde Türkiye olarak, “Gayri hukuki durum devam ettikçe olumlu bakmayacağımızı söyledik” diye konuştu. Bakan Albayrak ayrıca, “Kendi sondaj gemimiz devreye girdiğinde Akdeniz’de daha da etkin olacağız” dedi.