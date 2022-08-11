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TC Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez çalışmalarla ilgili açıklama yaptı

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TC Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez çalışmalarla ilgili açıklama yaptı
TC Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez çalışmalarla ilgili açıklama yaptı

Türkiye Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Abdülhamid Han sondaj gemisine gerçekleştirilen canlı bağlantıda çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Abdülhamid Han gemisinin Gazipaşa’ya 55 kilometre mesafede bulunan Yörükler-1 kuyusuna gönderildiğini hatırlatan Dönmez, “45-60 günlük süre var. Bu sürede sondajımızı tamamlayacağız. Keşif olursa milletimizle müjdeyi paylaşacağız” dedi.

Bakan Dönmez, Akdeniz’de şimdiye kadar 8 sondajın tamamlandığını, bunların 5’inin Türkiye’nin kendi yetki alanında olduğunu söyledi.

Her sondajın keşifle sonuçlanmasa da jeolojik formasyon konusunda ciddi bilgiler verdiğini vurgulayan Dönmez, “Sahayı tanımak son derece önemli. Akdeniz’i de Karadeniz kadar tanır hale geldik. Takvim sıkışıklığı nedeniyle 2 yıl kadar ara vermiştik. Şimdi tekrar Akdeniz’e döndük” dedi.

Dönmez, Karadeniz’de keşfedilen doğal gazla ilgili çalışmaların da sürdüğünü ve 2023’te tamamlanacak şekilde ilerleme kaydedildiğini belirtti.

Karadeniz’in 2 bin 2 yüz metre altında bir enerji üssü kuracaklarını kaydeden Dönmez, “2023’ün Mart ayı içinde inşallah Karadeniz gazını karada yakmış olacağız” dedi.

İlk fazda 10 kuyunun açılacağını anlatan Fatih Dönmez, karada da yapılması gereken işler olduğunu ifade etti.

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