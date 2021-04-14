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TC Eski başbakanlardan Yıldırım Akbulut yaşamını yitirdi

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TC Eski başbakanlardan Yıldırım Akbulut yaşamını yitirdi
TC Eski başbakanlardan Yıldırım Akbulut yaşamını yitirdi

TC Eski başbakanlardan Yıldırım Akbulut, tedavi gördüğü Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde 85 yaşında yaşamını yitirdi.

Akbulut, rahatsızlığı nedeniyle tedavi altına alınmıştı. 85 yaşındaki Akbulut, tedaviye cevap vermeyerek hayatını kaybetti.

Dönemin Anavatan Partisi (ANAP) Genel Başkanı olan Akbulut, 9 Kasım 1989 ile 23 Haziran 1991 arasında 20. Türkiye Başbakanı olarak görev yapmıştı. Akbulut, o dönem Cumhurbaşkanı olarak seçilen Turgut Özal'ın yerine geldiği ve kendisiyle yakın ilişkileri olduğu için bir süre 'emanetçi başbakan' olarak anılmıştı.

Akbulut, halen Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyeliğine devam ediyordu.

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