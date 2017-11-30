TC Hükümet Sözcüsü Bozdağ: Zarrab baskıyla iftiracı oldu

Hükümet Sözcüsü Bozdağ, eski Ekonomi Bakanı Çağlayan'a rüşvet verdiğini söyleyen Rıza Sarraf'ın ABD'de tanık olarak ifade verdiği davadaki iddialarına tepki gösterdi. Bozdağ, "Zarrab baskıyla iftiracı haline geldi" dedi.

Anadolu Ajansı Editör Masası'nda gündeme ilişkin soruları yanıtlayan Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, Türkiye ve İran vatandaşı Rıza Sarraf'ın İran'a yönelik uluslararası ambargoyu delmek ve kara para aklamak suçlamasıyla ABD'de açılan davada verdiği ifadeye tepki gösterdi.

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ

Bozdağ, Türkiye'de dönemin Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan'a 45-50 milyon euro arası rüşvet ödediğini söyleyen Sarraf'ın "baskıyla iftiracı hâline geldiğini" belirtti.

Açıklamalarında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ailesi ve yakınlarının yurt dışına milyonlarca dolar para kaçırdığını öne süren CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun iddialarına da değinen Bozdağ, şu ifadeyi kullandı:

"ABD’de Zarrab ile ilgili bir dava başlıyor. Zarrab baskıyla iftiracı hâline geldi. Oradan Türkiye suçlanırken eş zamanlı bir şekilde Türkiye'de de ana muhalefet partisinin lideri gene Türkiye'yi ve Türkiye'nin cumhurbaşkanını, yakınlarını, ailesini lekeleyen karalayan büyük bir iftira kampanyasını başlattı."

"İkisinin de hedefi aynı"

Bozdağ, "Bir yandan New York'ta bir parça sürüyor. Şimdi eş zamanlı burada... New York'takini işte ABD yargısı ve FETÖ'cüler orada sürdürüyor. Şimdi bu iş birliğinin Türkiye ayağı da ve parçası da hiç şüphesiz CHP'nin Sayın Genel Başkanı" diye ekledi.

"Bunların ikisini birbirinden ayrı düşünmemek lazım" diyen Bozdağ, "Çünkü ikisinin de hedefinde Türkiye var. İkisinin de hedefinde Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan var. İkisinin de hedefinde Türkiye'nin hükümeti var" ifadesini kullandı.

Sarraf bugün de ifade verecek

Sarraf, ABD'de daha önce sanık olarak yer aldığı iddianame doğrultusunda başlatılan dava sürecinde savcılıkla anlaşmaya vararak itirafçı olmayı kabul etmiş ve tanık koltuğuna geçmişti.

Washington'ın İran'a uyguladığı ambargoyu delme, bankacılık sahtekarlığı, kara para aklama ve ABD bankalarını dolandırma gibi suçlamalarla karşı karşıya olan sanıklar arasında eski Ekonomi Bakanı Çağlayan da bulunuyor. ABD; Çağlayan, eski Halkbank Genel Müdürü Süleyman Aslan, eski Genel Müdür Yardımcısı Levent Balkan hakkında yakalama kararı çıkarmıştı. Davanın tek tutuklu sanığı ise Halkbank eski Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla.

Sarraf bugünkü duruşmada da tanık olarak ifade vermeyi sürdürecek.