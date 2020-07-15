‘TC Hükümeti ile KKTC Hükümeti Arasında Yapı İşleri Alanında Mutabakat Zaptı’ imzalandı

KKTC’de elektronik denetleme yöntemleri ile donatılmış bir yapı denetim sistemi oluşturulabilmesi amacıyla hazırlanan “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Yapı İşleri Alanında Mutabakat Zaptı”, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan tarafından imzalandı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre karşılıklı imzalanacak olan mutabakat zaptı, Türkiye Cumhuriyeti Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum tarafından imzalandıktan sonra yürürlüğe girecek.

Oluşturulacak yapı denetim sisteminin temeli olan Elektronik Beton İzleme Sisteminin kurulumunu da kapsayan mutabakat zaptı, tarafların idari ve teknik uzmanlık alışverişinde bulunmak için, “bilgi, deneyim, en iyi uygulamalar ve teknoloji paylaşımında” işbirliği yapmasını öngörüyor.