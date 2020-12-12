TC İçişleri Bakanı Soylu:İçkiye kısıtlama getirmekte haklıyız

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, hafta sonu getirilen içki yasağına ilişkin HaberTürk yazarı Nagehan Alçı’ya konuştu. Yasağı eleştirenlerin ortalığı bulandırmak istediğini ifade eden Soylu, Avrupa’yı örnek gösterdi. Soylu, “İçki sosyal mesafeyi azaltan bir etkiye sahip. Tabii ki kısıtlama getirmekte haklıyız"” dedi.

Dünya Sağlık Örgütü’nün salgınla mücadeleye içkinin olumsuz etkisi üzerine uyarı ve tavsiyeleri olduğunu belirten Soylu, “Bilimsel bakışla da uyumlu bizim kararımız. İstedikleri kadar itiraz etsinler, dünyadan haberleri yok” ifadelerini kullandı.

Bakan Soylu, HaberTürk’ten Alçı’nın sorularını şöyle yanıtladı

"Sayın Bakan marketler açıkken içindeki içki bölümlerinin kapalı olmasına ne gerek var? Bu yeni bir tartışma ve lüzumsuz kutuplaşma başlatmaz mı? Neden böyle bir karar aldınız?"

"Nagehan Hanım, devlet olarak aldığımız karar dünyayla uyumlu. Her şeyden tartışma çıkarıp ortalığı bulandırmak isteyenler Avrupa’daki örneklere baksınlar. Avrupa’da yapılandan farklı bir uygulama yok. Sosyal mesafe deyip duruyoruz. İçki sosyal mesafeyi azaltan bir etkiye sahip. Tabii ki kısıtlama getirmekte haklıyız"

"Ama içkiyi restoranda barda içmekten bahsedilmiyor Sayın Soylu. Restoran ve bar için haklısınız ama onlar zaten kapalı. İnsanlar evlerine içki alacaklar. Akşam yemeğinde sofrada içecekler. Evde sosyal mesafe mi olur?"

"Koronavirüs önlemleri kapsamında Batı’da bütün ülkeler içki satışına kısıtlamalar getiriyorlar. Kaldı ki Dünya Sağlık Örgütü’nün uyarısı ve tavsiyesi var salgınla mücadeleye içkinin olumsuz etkisi üzerine. Bilimsel bakışla da uyumlu bizim kararımız. İstedikleri kadar itiraz etsinler, dünyadan haberleri yok"

Haksız rekabet bu salgın sürecinde birçok sektörde oldu. Bu mantıkla bakınca birçok işkolu dezavantajlı duruma düştü. Bu da haksız rekabet değil mi?

"Olur mu öyle şey Nagehan Hanım? Bakkal açık, fırın açık, restoranların paket servisi açık, onlarla bir haksız rekabet durumu yok ama içki satan tekel bayileri kapalı. Onlar kapalıyken marketlerin içki satması haksız rekabet.”