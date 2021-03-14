TC İçişleri Bakanı Soylu'nun annesinin cenaze töreninde İçişleri Bakanlığı'nın 'salgın' genelgesine uyulmadı!

Pandemi koşullarında yapılan TC İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun annesi Servet Soylu'nun cenaze törenindeki kalabalık dikkati çekti.
İstanbul-Gaziosmanpaşa Merkez Camii'ndeki cenaze törenin avlusundaki kalabalıkta Koronavirüs salgınıyla mücadelede bilim çevrelerinin, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Sağlık Bakanı Koca'nın sık sık gündeme getirdiği sosyal mesafe kuralına uyulmadığı görüldü.
Sağlık Bakanlığı'nın güncel risk haritasına göre İstanbul turuncu renkle riskin yüksek olduğu iller kategorisinde.
Bakanlığın genelgesine göre 'çok yüksek' ya da 'yüksek risk' kategorisindeki illerde cenaze törenine katılım 30 kişi ile sınırlı.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.