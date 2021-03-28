TC İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Sizin yanınızda çalışan birisi eroin kullanırsa suçlu siz mi olacaksınız? Bunun partiyle ne ilgisi var?"

Uyuşturucu madde kullanırken çekilen görüntüleri sosyal medyada yayımlanan Hamza Kürşat Ayvatoğlu, adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasının ardından savcılık talimatıyla tekrar gözaltına alındı.

Anadolu Ajansı'nın aktardığına göre Ayvatoğlu'nu yeniden gözaltına alan ekipler, görüntülerdeki diğer iki kişiyi de Kastamonu ve İzmir'de yakaladı.

Görüntüdeki maddenin uyuşturucu ve uyarıcı olduğunun belirlenmesi ve şüphelinin bu maddeyi arkadaşlarına da temin ettiği iddiası üzerine Ayvatoğlu, savcılık talimatıyla yeniden gözaltına alındı.

Hamza Kürşat Ayvatoğlu'nun ifadesinde, kullandığı maddenin "pudra şekeri" olduğunu söylemesine rağmen araçta yanında bulunan ve gözaltına alınan iki kişinin "kullanılan maddenin uyuşturucu olduğunu, Ayvatoğlu'nun kendilerine de uyuşturucu temin ettiğini" öne sürdükleri öğrenildi.

Ayvatoğlu, cumartesi günkü ifadesinde kullandığı maddenin uyuşturucu değil 'pudra şekeri' olduğunu söylemiş ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Başsavcılıktan 'yeniden gözaltı' açıklaması

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, uyuşturucu kullanırken çekilen görüntüleri sosyal medyada yayımlanan ve tekrar gözaltına alınan Hamza Kürşat Ayvatoğlu hakkındaki soruşturmanın Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti Suçu" başlıklı maddesi kapsamında genişletildiğini bildirdi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, şüpheli Ayvatoğlu hakkında yürütülen soruşturma kapsamında sosyal medyada paylaşılan videoda yanında bulunduğu tespit edilen diğer zanlılar M.D, M.Y.M, D.O. ve U.K. hakkında gözaltı talimatı verildiği belirtildi.

Açıklamada, şüphelilerden elde edilen bilgi ve yeni deliller çerçevesinde Hamza Kürşat Ayvatoğlu'nun sabah saatlerinde yeniden gözaltına alındığı vurgulandı.

Açıklamada, "Başsavcılığımızca tüm şüpheliler hakkında gerekli dijital incelemelerin tamamlanması ve diğer şüphelilerin yakalanması için ayrıca kolluğa ek gözaltı talimatı verilmiştir. Soruşturma titizlikle devam etmektedir." ifadelerine yer verildi.

Savcılık, cumartesi günkü açıklamasında 'pudra şekeri' haberlerinin asılsız olduğunu belirtmişti.

Süleyman Soylu: Arkadaşlarıyla alacak verecek meselesi var

Sözcü gazetesinden İsmail Saymaz'a konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ayvatoğlu'nun eylemlerinin parti ile ilişkilendirilmemesi gerektiğini belirterek, bunun Ayvatoğlu'nu bağladığını söyledi. "Sizin yanınızda çalışan birisi eroin kullanırsa suçlu siz mi olacaksınız? Peki, gazetenizde kullanan biri olsa suçlu siz mi olacaksınız?" diyen Soylu, "Mesele belli olur olmaz devlet gereğini yerine getirdi mi? Getirdi. Gözaltına alındı. Mahkemeye çıktı. Mahkeme adli kontrol kararı verdi. Sonra diğerleri gözaltına alındı." dedi.

"Bunun partiyle ne ilgisi var?" diye soran İçişleri Bakanı Soylu, "Netice itibarıyla partinin çalışanları var. Bu yapılarla karşılaştığımız zaman kendi kurumlarımızda da gereğini yerine getiriyoruz. Anladığım kadarıyla bu mesele siyasallaştırılmak isteniyor. “Buradan siyasal sonuç elde edebilir miyim?” deniliyor. Özellikle bazı milletvekilleri yapıyor. Onlara acıyorum. Ben kamuoyunda çok şey bilen bir adamım. Ama dikkat edersiniz bu tip meselelerde hiç konuşmam. Bugün sadece bir partinin çalışanı üzerinden ve hiç birimizin tahammül ve müsade etmeyeceği, gereğini yapmaktan çekinmeyeceğimiz bir mesele ile ilgili tepiniyorlar." diye konuştu.

İçişleri Bakanı, Ayvatoğlu'nun kendisiyle çekilmiş fotoğraf içinse "Ben dün dayımı ziyarete gittim Samsun’da. Sabahleyin Çakallı’da kahvaltı yaptım. Tanımadığım, bilmediğim onlarca insanla fotoğraf çektirdim. Allah’ınızı severseniz kaçıncı yüzyılda yaşıyoruz? Partiye gitmişim, genel merkeze, genel merkezde benimle fotoğraf çektirmiş. Ben bu işlerin hiçbir karşılığının olduğunu düşünmüyorum. Herkes çektirebilir. Siz çektirmiyor musunuz? Kimle çektirdiğinizi biliyor musunuz?" ifadelerini kullandı.