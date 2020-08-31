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TC İçişleri: Musa Orhan, Jandarma Genel Komutanlığı'ndan ihraç edildi

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TC İçişleri: Musa Orhan, Jandarma Genel Komutanlığı'ndan ihraç edildi
TC İçişleri: Musa Orhan, Jandarma Genel Komutanlığı'ndan ihraç edildi

İçişleri Bakanlığı, nitelikli cinsel saldırı suçundan hakkında kovuşturma yürütülen uzman çavuş Musa Orhan'ın Jandarma Genel Komutanlığı'ndan ihraç edildiğini duyurdu.

Siirt’te intihar girişiminde bulunduktan sonra kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden 18 yaşındaki İpek Er’e "nitelikli cinsel saldırı’ suçlaması ile tutuklanan ve sonrasında tahliye edilen Musa Orhan'ın ile ilgili olarak açıklama yaptı.

 

Bakanlığın açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Nitelikli cinsel saldırı suçundan hakkında kovuşturma yürütülen Musa Orhan isimli şahıs, İçişleri Bakanlığı Yüksek Disiplin Kurulu'nun 31.08.2020 tarihli 'Devlet memurluğundan çıkarma' cezası verilmesi kararıyla Jandarma Genel Komutanlığından ihraç edildi."

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