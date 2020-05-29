TC İle KKTC Arasında İmzalanan Anlaşma Rum Basınında

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti hükümeti ile Türkiye Cumhuriyeti hükümeti arasında imzalanan protokolle ilgili haberler, bugünkü bazı Rum gazetelerine de haber oldu.

Fileleftheros gazetesi “Kıbrıslı Türkler Yerine Tatar’ı Kurtarıyorlar - Ankara’nın Önceliği Akıncı’nın Hamlelerine Nasıl Yanıt Verileceğiydi - Savunma Giderleriyle İlgili Ödenek Daha Hızlı - Türkiye’yi Kızdıran İki Hareket” başlıklarını kullandı.

Mali yardım protokolüyle ilgili haber Politis’te ise “Protokol Bölüyor” başlığıyla yer aldı.