TC ile KKTC arasında imzalanan protokol Resmi Gazete'de yayınlandı

2022 Yılı İktisadi ve Mali İş Birliği Protokolü Resmi Gazete'de yayınlandı.
Protokole, Ankara'da 14 Nisan 2022 tarihinde Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve dönemin KKTC Başbakanı Faiz Sucuoğlu imza koymuştu.
2022 Yılı İktisadi ve Mali İş Birliği Protokolü Resmi Gazete'de yayınlandı.
Protokole, Ankara'da 14 Nisan 2022 tarihinde Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve dönemin KKTC Başbakanı Faiz Sucuoğlu imza koymuştu.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.