TC ile KKTC Arasında Sosyal Güvenlik Anlaşması

Türkiye ile KKTC arasında Sosyal Güvenlik Anlaşması imza töreni, Ankara’da TC Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Dr. Mehmet Müezzinoğlu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hamza Ersan Saner'in katılımıyla gerçekleşti.

Türkiye ile KKTC arasında Sosyal Güvenlik Anlaşması imza töreni, Ankara’da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Reşat Moralı Salonu'nda,Türkiye Cumhuriyeti Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Dr. Mehmet Müezzinoğlu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hamza Ersan Saner'in katılımıyla gerçekleşti.



Törende konuşan Türkiye Cumhuriyeti Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Müezzinoğlu, iki ülke arasında sosyal güvenlik alanındaki işbirliği anlaşmasının 1987'de imzalandığını anımsatarak gelişen ve değişen koşullar göz önünde bulundurularak anlaşmanın güncellenmesine ihtiyaç duyulduğunu söyledi.



Türkiye'nin Kıbrıs'ta taraflar arasındaki müzakerelerin olumlu sonuçlanmasını istediğini dile getiren Müezzinoğlu, "Rum kesiminin 'Enosisçi anlayışı ne yazık ki buna yine fırsat vermedi. Bizim, Ada'daki Türk halkının özgürlüğü ve geleceğe güvenli bir şekilde yürümesi dışında bir talebimiz yok. İki halkın birlikte yaşaması, hak ve hukukunun korunması dışında talebimiz yok ama onların Enosis anlayışı bu işin düğümünü oluşturuyor. Artık kendileri bilir diyerek bundan sonraki süreci bugüne kadar olduğu gibi birlikte devam ettireceğiz." dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı H. Ersan Saner de Türkiye’de bulunmaktan ve iki ülke arasında sosyal güvenlik alanındaki anlaşmayı imzalamaktan dolayı memnun olduğunu söyledi.

Her alanda olduğu gibi Türkiye’nin sosyal güvenlik alanında da kendilerine tüm desteği verdiğini belirten Saner, "Anlaşmayla Türkiye'nin sosyal güvenlik alanındaki tecrübesinden yararlanacağız." dedi.

İki ülke arasında bugüne kadar beş anlaşma imzalandığını kaydeden Saner, son sekiz ayda iki antlaşmaya daha imza koyarak iki ülkenin iş sağlığı ve güvenliği dahil olmak üzere çalışma yaşamı ve sosyal güvenlik konusundaki işbirliğini onayladığını ifade etti.

Bakan Saner, bugün imzalanan anlaşmanın iki ülkenin 30 yıl içerisinde değişen ve gelişen iş koşulları ile sosyal güvenlik şartlarına uygun olarak güncellendiğini söyleyerek; iki ülke arasındaki işbirliğinin pekişerek ; TC ve KKTC vatandaşlarına dünya koşullarında daha çağdaş hizmet verilmesine imkan sağlayacağını belirtti.