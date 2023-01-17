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TC ile KKTC arasında sosyal yardım ve sosyal hizmet alanında işbirliği protokolü imzalanacak

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TC ile KKTC arasında sosyal yardım ve sosyal hizmet alanında işbirliği protokolü imzalanacak
TC ile KKTC arasında sosyal yardım ve sosyal hizmet alanında işbirliği protokolü imzalanacak

 Türkiye Cumhuriyeti (TC) Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Arasında Sosyal Yardım ve Sosyal Hizmet Alanında İşbirliği Yapılmasına Dair Protokol"ün imzalanmasıyla ilgili Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy'a yetki verildi.

Dünkü Resmi Gazete’de yer alan kararda, “Bakanlar Kurulu, önergeye ekli sunulan, " Türkiye Cumhuriyeti Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Arasında Sosyal Yardım ve Sosyal Hizmet Alanında İşbirliği Yapılmasına Dair Protokol"ün imzalanma sürecinin başlatılması amacıyla, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy'a imza yetkisi verilmesine karar verdi” ifadeleri kullanıldı.

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