TC İle yapılan İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşmasına İlişkin Tezkere Tartışmaya Neden Oldu

TC İle KKTC Arasında İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşmasına İlişkin Tezkere Tartışmaya Neden Oldu

Meclis Genel Kurulu’nda daha sonra öneri sahibi, UBP Gazimağusa Milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu, Hukuk Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi gündeminde bulunan Hak Düşümü ve Zamanaşımı Sürelerinin Durdurulması (Geçici Kurallar) Yasa Önerisi’yle ilgili bilgi verdi.

Hasipoğlu, bu yasanın pandemi sürecinde gerekli hale geldiğini ve hak düşümü ve dava açamama nedeniyle belli tarihler için bu uygulamaların ileri bir tarihe alınması için hazırlandığını belirtti.

Anayasa Değişikliğine İlişkin Halkoylaması ( Geçici ve Özel Kurallar ) Yasa Önerisi’nin komitede ivedilikle görüşülmesi konusunda söz alan TDP Milletvekili Cemal Özyiğit, Covit 19 süreci öncesinde de bu konunun konuşulduğunu, ancak bunu cumhurbaşkanlığı seçimiyle ilişkilendirilmesinden rahatsızlık duyduğunu belirterek, bu çalışmaların hiçbir seçimle ilişkilendirilmeden müstakil bir yasa tasarısı hazırlanmasını önerdi.

Meclis Başkan Yardımcısı UBP Milletvekili Zorlu Töre de, milletvekili dokunulmazlığı konusunda ciddi problemler yaşandığını bu değişikliklerin halk tarafından kabul edilmesi için kürsü dokunulmazlığı haricinde bu dokunulmazlıkların kaldırılmasını önererek, milletvekillerine sağlanan bu dokunulmazlıkların polemik haline geldiğini belirtti.

2 kişinin dokunulmazlıklarının kaldırılmasıyla ilgili büyük sorunlar yaşandığını hatırlatan Töre, önerisini yineleyerek, 11 Ekimde gereğinin yapılabileceğini söyledi.

Komiteye geri çekilen Birleştirilmiş Barış Harekatından Önce Yabancılardan Sözleşme ile Satın Alınan Taşınmaz Malların Kaydını Düzenleyen (Değişiklik) Yasa Önerisi ile Ceza Muhakemeleri Usulü (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nın üçüncü görüşmesinin Genel Kurulda yapılması da onaya sunularak oybirliğiyle kabul edildi.

Genel Kurulda, Başbakanlığın 2020 Yılı TC Hükümeti İle KKTC arasında İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşmasına İlişkin Tezkeresi de okunarak bilgiye sunuldu.

YDP Milletvekili Erhan Arıklı, TC ile yapılan anlaşmayla ilgili daha öncede fikirlerini paylaştığını bunun bir protokol olmadığını yapısal dönüşüm ve reform istenmediğini, 20 Temmuz’da imzalanan ve yer alan yerel yönetimler reformunun bile yerine getirilmediğini savundu.

Bundan sonraki İlişkilerde önemli rol oynayacak AR-MA modelinin gündeme geldiğini ifade eden Arıklı, bu anlaşmanın KKTC’nin içinde bulunduğu mali sıkıntılar giderilsin diye hazırlandığını söyledi.

Arıklı, ekonomik olmayan bu mali protokolle kısa süreli bir rahatlamaya kavuşulacağını ancak bunun sağlayacağı rahatlığın yapısal dönüşüm fırsatının kaçırılmasına sebep olacağını söyledi.

ATAOĞLU

DP Genel Başkanı Fikri Ataoğlu da, anlaşmayla ilgili önceden yaptığı konuşmasında eylem planıyla ilgili açıklama talep ettiklerini ancak cevap alamadıklarını dile getirerek, sektörlere nasıl katkı yapılacağının da bilinmediğini kaydetti.

Ataoğlu, birlik içinde birşeyler yapılması zamanı olduğunu kimseye açıklama yapılmadığını dile getirerek, esnafın yaşadığı sıkıntıları, hayvancının sorunlarını sıraladı.

ÖZYİĞİT

TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit ise, işbirliği için anlaşma imzalanmasının normal olduğunu ancak son anda oldu bittiyle imzalanan bir protokolün normal olmadığını belirtti.

Tüm sektörlerin sorunları olduğunu bugün Kar-iş’in eyleminin de buna örnek teşkil ettiğini belirterek, bu anlaşmayla reel sektöre 116 milyon ayrıldığını diğerinin altyapı için dendiğini hatırlatarak, o altyapı yatırımlarıyla ilgili ayrıntılı bilgi verilmediğini kaydetti.

TC’yle imzalanan protokolde yer alan konularla ilgili eleştirilerde bulunan ve genel hatlarıyla hükümete söz hakkı tanınmadığını savunan Özyiğit, sektörlere nasıl yardım edileceğinin planlanması gerektiğini söyledi.

Özyiğit, bugün imzalanan Vakıflar’ın turizm kredisini de eleştirerek insanların ilk önce evlerine ekmek götürebilmesi gerektiğini vurguladı.

ERHÜRMAN

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, Başbakan ve Dışişleri Bakanının salonda olmamasını eleştirerek, uluslararası anlaşmaların anayasanın 90. Maddesine göre mecliste görüşüldüğünü ancak bu anlaşmanın anayasaya göre meclise gönderilecek uluslararası anlaşma kapsamına girmediğini belirtti.

Meclise sunulan anlaşmaların yasal olarak 1 yılı aşmaması gerektiğini bu nedenle bilgiye sunuş noktasında olmadığını kaydeden Erhürman, bunun uygulama anlaşması da olmadığını bu nedenlerle bilgiye sunuşun da yok hükmünde olduğunu söyledi.

ÖZERSAY

Dışişleri Bakanı Kudret Özersay da söz alarak, imzalanan anlaşmanın 1 yıllık olduğunu içerisinde bir yılı aşabilecek bir ek maddeden yola çıkarak yok hükmünde saymanın anlamsız olduğunu kaydederek, tahhüdlerin de önemli olduğunu, burada Ar-Ma modeli diye birşeyin yer aldığını onun da müteakip anlaşma sonrasında 1 yıl olması nedeniyle 1 yılı aşacağını söylemenin varsayım olacağını anlattı.

Bu 1 yılı aşacağı için onaya sunulmasını talep etme zorunluluğunun sorulabileceğini, anlaşmanın değil eklerin içinde yer alan bir taahhüdün aşaması olduğunu ancak hukuken görüş alınıp gerekirse onaya getirilebileceğini söyledi.

ERHÜRMAN

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman yeniden söz alarak Özersay’ın konuşmasında anlaşmanın 1 yıllık olduğunu söylediğini ancak ek 5’in 12 maddesinin anlaşmanın ayrılmaz parçası olduğunu ve bir yılı aşan bir süre içerdiğini kaydetti.

Müteakip anlaşma imzalandığı an 1 yılın aşılmış olacağını ve bu müteakip anlaşmalar için süre verilmediğini açıklayan Erhürman, uygulama anlaşması olmadığında hem fikir olduklarını ancak 1 yıllık olmadığı konusunda anlaşamadıklarını söyledi.

Erhürman, bunun bilgiye sunulması ve onaylanmasının bir sonraki anlaşmalarla ilgili yasal sorunlar yaratacağını savunarak, bu onayın bundan sonraki anlaşmaları da tehlikeye attığını savundu.

Anayasa maddesiyle ilgili de yeniden bilgi veren Erhürman, Özersay’ın kendisini farazi yorumlarda bulunmakla itham ettiğini ancak tartışılacak bir şey olmadığını, Başsavcılıktan gelecek yorumun ardından bu konuyu tartışabileceğini ancak bu anlaşmanın yasal olarak Meclis’te bilgiye sunulamayacağını yineledi.

Erhürman, anlaşmanın içeriğine ilişkin görüşlerini de yeri geldiğinde aktaracağını söyledi,

Erhürman ve Özersay bir süre anlaşmanın yasal olup olmamasıyla ilgili karşılıklı fikirlerini sundu.

Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay, konunun hukuki görüş alınmasının ardından yeniden gündeme geleceğini söyledi.