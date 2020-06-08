TC İletişim Başkanı Altun’dan Güney Kıbrıs’a Bizans bayrağı tepkisi

TC İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Güney Kıbrıs’ta bir camiye Bizans bayrağı asılmasını kınayarak, Herkes bilsin ki Türkiye Cumhuriyeti, kendi varlığına karşı işlenen her türlü alçak saldırıyı durduracak, kabiliyet ve kudrettedir.” dedi.

Twitter hesabından paylaşımda bulunan İletişim Başkanı Altun, Güney Kıbrıs’ta insanlığa ve vicdana sığmayacak bir saldırıya hüzün ve öfkeyle şahit olduklarını belirtti.

Larnaka’daki Tuzla Camii’ne Bizans bayrağı asılmasının inanç hürriyetini savunan herkesi derinden yaraladığını bildiren Altun, “Tarihin binlerce yıllık sayfaları içerisinde kendi payına yalnızca barbarlığın, fikir ve inanca saldırının, talanın ve soykırımın utanç verici şöhreti miras kalan alçak zihniyet İslam’a ve Türkiye’ye duyduğu derin nefret ve kini bir kez daha mabedlerimize saldırarak göstermiştir.” ifadelerini kullandı.