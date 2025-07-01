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TC Karayolları Genel Müdürlüğü’nden KŞK’ya bağış

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Kayıp Şahıslar Komitesi’ne (KŞK), Lefkoşa Kızılay bölgesindeki bir kazıda tazmin işlerinde kullanılmak üzere Türkiye Cumhuriyeti (TC) Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından 78 ton asfalt malzeme bağışlandı.
TC Karayolları Genel Müdürlüğü’nden KŞK’ya bağış

Asfalt malzeme ise yerel bir inşaat şirketi olan Salih Köroğlu Construction Ltd. tarafından hibe edilerek, kazı alanındaki park yerine serilip altyapı ve düzeltme işlemleri yapıldı.

-“Destekler önemli ölçüde katkı sağlıyor”

Komiteden yapılan açıklamada, KŞK’ya sağlanan desteklerin, komitenin kazı faaliyetlerini genişletmesine ve kimliklendirme çalışmalarına ayrılan bütçenin artırılmasına önemli ölçüde katkı sağladığı ifade edildi.

Bu bağışların komitenin, kayıp şahısların kalıntılarının tespit edilmesi ve ailelerine iade edilmesi amacına katkıda bulunduğu belirtilen açıklamada, uzun yıllardır aileleri etkileyen belirsizliğin daha hızlı şekilde sona erdirilmesinin hedeflendiği kaydedildi.

KŞK’nın, 1981 yılında Kıbrıslı Türk ve Kıbrıslı Rum liderler tarafından, Birleşmiş Milletler himayesindeki bir anlaşma ile kurulduğu hatırlatılan açıklamada, Avrupa Birliği tarafından finanse edilen Kıbrıs’taki Kayıp Şahıslar Komitesi Projesinin, 2006 yılında aktif olarak işlev kazandığı ve kayıp şahısların gömülü oldukları yerden çıkarılması, kimliklendirilmesi ve ailelerine iade edilmesine yönelik misyonlar üstlendiği ifade edildi.

Kıbrıslı Türk ve Kıbrıslı Rum kayıplardan, şu ana kadar toplam 1054 kişinin kimliklendirildiği ve usulüne uygun bir cenaze töreni düzenlenerek, ailelerine teslim edildiği kaydedilen açıklamada, Kayıp Şahıslar Komitesi’nin, iki toplumlu yürütülen bu projeyi sürdürebilmek için bağışçı desteklerine ihtiyaç duyduğu belirtildi.

 

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