TC kayıp şahısların aranması çalışmaları için 100 bin Dolar bağış yaptı

Türkiye Cumhuriyeti, kayıp şahısların gömü yerinden çıkarma, kimlik tespiti ve kalıntıların iadesi çalışmaları için 100 bin dolar bağış yaptı.

Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliği’nde gerçekleşen bağışta, Türkiye Cumhuriyeti’nin Lefkoşa Büyükelçisi Derya Kanbay, 1963-1964 ve 1974’te meydana gelen trajik olayların sonucunda kayıp olarak listelenen şahısların, Gömü Yerinden Çıkarma, Kimlik Tespiti ve Kalıntılarının İadesi Projesi’ni yürüten Kayıp Şahıslar Komitesi, Kıbrıslı Türk Üyesi Gülden Plümer Küçük’e 100 bin dolarlık çek takdim etti.

Derya Kanbay, çeki takdim ederken, 100 bin dolarlık çekin Türkiye Cumhuriyeti’nin Kayıp Şahıslar Komitesi’ne 2017 katkısı olarak verildiğini belirtti.

Gülden Plümer Küçük ise, Türkiye Cumhuriyeti’nin, Kayıp Şahıslar Komitesi’ne Proje başladığından beri her yıl 100 bin dolar gibi bir katkıda bulunduğunu, Türkiye’nin Komite’nin en büyük dördüncü bağışçısı durumunda olduğunu kaydetti.