  • BIST 1.449
  • Altın 522,891
  • Dolar 8,5862
  • Euro 10,4642
  • Lefkoşa 32 °C
  • Mağusa 34 °C
  • Girne 28 °C
  • Güzelyurt 31 °C
  • İskele 34 °C
  • İstanbul 25 °C
  • Ankara 25 °C
SON DAKİKAİsrail'de muhalefet, koalisyon hükümeti için anlaştı

TC KEİ Ofisi duyurdu: KKTC'nin toplamda 322 km'lik köy yollarının bakım çalışmalarına başladık.

» »
Türkiye ile KKTC hükümetleri arasında imzalanan İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşması uyarınca köy yollarının bakım, onarım ve yenilenme çalışmalarına başlandı.
TC KEİ Ofisi duyurdu: KKTC'nin toplamda 322 km'lik köy yollarının bakım çalışmalarına başladık.

KKTC Başbakanı Sn. @HErsanSaner  , Büyükelçimiz Sn. @mbasceri , KKTC Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Sn.

@nazimcvsoglu , Ziyamet-Dipkarpaz ana yolundaki çalışmaları yerinde inceledi.

Türkiye ile KKTC hükümetleri arasında imzalanan İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşması uyarınca köy yollarının bakım, onarım ve yenilenme çalışmalarına başlandı.

KKTC Başbakanı Ersan Saner, Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, KKTC Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu, 53 kilometrelik Ziyamet-Dipkarpaz ana yolunun Kaleburnu girişinde başlayan çalışmaları yerinde inceledi.

KKTC Başbakanı Ersan Saner, Kaleburnu’nda yaptığı açıklamada, Türkiye ile imzalanan 4 protokolden birinin karayollarıyla ilgili olduğunu ve 322 kilometrelik köy yollarının yenilenmesini kapsadığını belirterek, Ankara’da açılan ihaleyi kazanan firmanın bugün Ziyamet-Kaleburnu ana yolunda temizlik çalışmalarına başladığını söyledi.

Covid-19 salgınından dolayı yaşanan sıkıntılara işaret ederek, Anavatan Türkiye Cumhuriyeti’nin desteğiyle işlere dört elle sarıldıklarını dile getiren Başbakan Saner, “Bize her zaman katkı yapan Anavatanımızın Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Yardımcısı Sayın Fuat Oktay’a yürekten teşekkürlerimi ifade etmek istiyorum” dedi.

Başbakan Saner, Ziyamet’ten başlayıp Dipkarpaz’a kadar giden güzergahın da yapımıyla bölgeyi ziyaret edecek vatandaşların ve turistlerin ring şeklinde Karpaz yarımadasını dolanma imkanına sahip olacaklarını belirtti.

 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Sibel Tatar’dan Koro Müjdesi09 Haziran 2021 Çarşamba 16:37
  • Ulaştırma Bakanı Canaltay Ankara’da… İlk Ziyaret Anıtkabir’e…09 Haziran 2021 Çarşamba 16:33
  • Son Dakika Haberi: Cumhurbaşkanlığından O Fotroğraflarla ilgili açıklama geldi!09 Haziran 2021 Çarşamba 16:32
  • Bakanlar Kurulu Toplandı09 Haziran 2021 Çarşamba 16:18
  • Amcaoğlu'ndan Başsağlığı09 Haziran 2021 Çarşamba 16:11
  • AB Heyeti İzleme İstasyonlarında İncelemede Bulundu09 Haziran 2021 Çarşamba 16:02
  • Bakanlar Kurulu toplandı09 Haziran 2021 Çarşamba 15:56
  • Kemal Saraçoğlu Vakfı’ndan “Süper Babalar” İçin Umut Kartı09 Haziran 2021 Çarşamba 15:55
  • Amcaoğlu: 3 bin 750 öğrencimiz Türkiye’deki kamplara katılabilecek09 Haziran 2021 Çarşamba 15:54
  • Amcaoğlu: 3 bin 750 öğrencimiz Türkiye’deki kamplara katılabilecek.09 Haziran 2021 Çarşamba 15:52
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti