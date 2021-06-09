TC KEİ Ofisi duyurdu: KKTC'nin toplamda 322 km'lik köy yollarının bakım çalışmalarına başladık.

Türkiye ile KKTC hükümetleri arasında imzalanan İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşması uyarınca köy yollarının bakım, onarım ve yenilenme çalışmalarına başlandı.

KKTC Başbakanı Sn. @HErsanSaner , Büyükelçimiz Sn. @mbasceri , KKTC Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Sn.

@nazimcvsoglu , Ziyamet-Dipkarpaz ana yolundaki çalışmaları yerinde inceledi.

Türkiye ile KKTC hükümetleri arasında imzalanan İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşması uyarınca köy yollarının bakım, onarım ve yenilenme çalışmalarına başlandı.

KKTC Başbakanı Ersan Saner, Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, KKTC Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu, 53 kilometrelik Ziyamet-Dipkarpaz ana yolunun Kaleburnu girişinde başlayan çalışmaları yerinde inceledi.

KKTC Başbakanı Ersan Saner, Kaleburnu’nda yaptığı açıklamada, Türkiye ile imzalanan 4 protokolden birinin karayollarıyla ilgili olduğunu ve 322 kilometrelik köy yollarının yenilenmesini kapsadığını belirterek, Ankara’da açılan ihaleyi kazanan firmanın bugün Ziyamet-Kaleburnu ana yolunda temizlik çalışmalarına başladığını söyledi.

Covid-19 salgınından dolayı yaşanan sıkıntılara işaret ederek, Anavatan Türkiye Cumhuriyeti’nin desteğiyle işlere dört elle sarıldıklarını dile getiren Başbakan Saner, “Bize her zaman katkı yapan Anavatanımızın Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Yardımcısı Sayın Fuat Oktay’a yürekten teşekkürlerimi ifade etmek istiyorum” dedi.

Başbakan Saner, Ziyamet’ten başlayıp Dipkarpaz’a kadar giden güzergahın da yapımıyla bölgeyi ziyaret edecek vatandaşların ve turistlerin ring şeklinde Karpaz yarımadasını dolanma imkanına sahip olacaklarını belirtti.