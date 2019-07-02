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TC KKTC arasındaki protokol hazırlıkları tamam

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Türkiye ile KKTC arasında imzalanacak olan ekonomik ve mali işbirliği protokolünün hazırlıkları tamamlandı.
TC KKTC arasındaki protokol hazırlıkları tamam

Türkiye ile KKTC arasında imzalanması yılan hikayesine dönen ekonomik ve mali işbirliği protokolünün hazırlıkları tamamlandı. Protokolün hafta sonuna kadar imzalanması bekleniyor.

Türkiye ile KKTC arasındaki mali akışkanlığı düzenleyen işbirliği protokolü ile ilgili hazırlıkların tamamlandığı ve protokol metninin hafta sonuna kadar imzalanacağı öğrenildi.

İlk aşamada bir yıllık olarak sadece 2019 yılını içerecek şekilde hazırlanan protokolün imzalanmasından sonra Türkiye’den para akışının sağlanması bekleniyor.

Hükümet, bu aşamada geçen yıl güvenlik kuvvetleri için KKTC bütçesinden yapılan 288 milyon TL’lik ödemenin Türkiye’den karşılanmasını ve bu kaynak ile kamudan alacağı olan iş insanlarına ödeme yapılmasını planlıyor. Bu ödeme ile piyasanın canlandırılması amaçlanıyor.

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