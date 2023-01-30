TC-KKTC Çalışma ve Sosyal Güvenlik Ortak Daimi Komisyonu toplandı

Türkiye Cumhuriyeti (TC) – Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Ortak Daimi Komisyonu 1. Toplantısı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy ile TC Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin’in katılımıyla başladı.

İki ülkenin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlarının açılış konuşmalarıyla başlayan toplantıda, Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu da hazır bulundu.

İlk olarak söz alan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy, temel amaçlarının iki ülkedeki çalışma ilişkileri ile istihdam ve sosyal güvenlik alanlarında karşılıklı deneyimlerin paylaşılması ve ortak çalışmaların sürdürülmesi olduğunu söyledi.

-Taçoy: “Her alanda kabul gören bir devlet yaratmak zorundayız”

İki kardeş ülke olan Türkiye ile KKTC’nin işbirliği ve dayanışmasına hiçbir çerçevenin sınır çizemeyeceğini vurgulayan Taçoy, “Bizler yapacağımız çalışmalarla, bugüne kadar olduğu gibi bugünden sonra da, ucu ve sınırı olmayan bir işbirliği ve dayanışma örneğini ortaya koyacağız. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın” dedi.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin siyasi anlamda tanınması yönünde yaptığı çağrı sonrasında yeni bir döneme girildiğini ifade eden Taçoy, sözlerini söyle sürdürdü:

“İşte bu bilinçle hareket ederek, ülkemiz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni her alanda daha da ileriye taşımak, mevcut eksiklik ve aksaklıkların giderilmesi için çalışmak ve sadece siyasi anlamda değil her alanda kabul gören bir devlet yaratmak zorundayız. Eksiklerimizi biliyoruz ve bunun için çalışıyoruz. Bu çalışmalarda Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan önderliğindeki Türkiye Cumhuriyeti hükümeti ve Başbakanımız Sayın Ünal Üstel’in önderliğindeki KKTC hükümeti son derece uyumlu bir işbirliği sergilemektedir. Bu uyum çerçevesinde çalışmalarımıza hız vermiş bulunmaktayız. Bu noktada Türkiye Cumhuriyeti’nin imkan ve kapasitesinin yanı sıra deneyimleri de bizler için son derece önemlidir. Çalışma yaşamına ilişkin olarak devam eden bağlarımızı güçlendirirken, çalışma ilişkileri, istihdam ve sosyal güvenlik konularında karşılıklı deneyimlerimizi de paylaşacağız.

Toplantıya katılmak üzere bugün burada bizlerle birlikte olan Türkiye Cumhuriyeti Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Profesör Doktor Sayın Vedat Bilgin beyefendiye teşekkürlerimi sunmak isterim. Kendisinin ortaya koymuş olduğu irade ve kararlılıkla iki ülkenin çalışma ve sosyal güvenlik alanındaki işbirliğinin gelmiş olduğu nokta takdire şayandır. İşte bu kararlılık ve iradedir ki bugün bizleri burada buluşturmuştur.

İki ülke arasında önceden imzalanmış olan ‘Çalışma, Sosyal Güvenlik ve İstihdam Alanlarında İşbirliği Anlaşması’na nasıl daha fazla işlerlik kazandırabiliriz ve işbirliklerimizi önümüzdeki dönemdeki nasıl daha da artırabiliriz. Temel meselemiz budur ve hareket noktamızın çıkış noktasını bu amaç oluşturmaktadır.”

-“Bu kardeşliğin karşısında kimse duramaz”

Global bir ekonomik kriz yaşandığından ve bundan KKTC’nin de etkilendiğinden bahseden Taçoy, çalışma yaşamını rahatlatacak önlemler ve eylem planlarının hayati değerde olduğunu anlattı.

Hükümetin ülkenin ihtiyacı olan tedbirleri almak ve planları hayata geçirmek konusunda ciddi bir kararlılık sergilediğini vurgulayan Taçoy, bunu yaparken Türkiye Cumhuriyeti Devleti gibi dünya ekonomisinde önemli yeri olan bir gücün yardım ve desteğini de aldıklarını ifade etti.

TC ile KKTC’nin iki kardeş ülke olarak iş birliği, dayanışma ve kardeşliğin son derece güzel örneklerini ortaya koyduğunu kaydeden Taçoy, “Şunu herkes bilsin ki, bu kardeşliğin karşısında kimse duramaz. Geçmişte bunu deneyenler oldu. Gereken cevabı her yönüyle aldılar. Bugün de deneyenler var. Onların akıbeti de günü gelecek ilerisi için ibretlik bir örnek olacaktır. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile Türkiye Cumhuriyeti arasındaki bağ sıradan bir bağ değildir. Bizler kardeşlik bağlarının bir araya getirdiği iki devletiz. Ve bu bağın üzerinde bir güç asla olamaz. Bu güçlü bağın verdiği inançla yolumuza her zaman birlikte devam edeceğiz” diye konuştu.

İki ülke arasında ortaya konan iş birliklerinden de bahseden Taçoy, kablo ile elektrik projesinin de en kısa sürede hayata geçeceğine inanç belirtti.

Taçoy, TC Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin başta olmak üzere yürütülen çalışmada emeği bulunan herkese teşekkür ederek ve toplantı sonrasında ortaya çıkacak sonuçların hayırlı olmasını dileyerek sözlerine son verdi.

-Bilgin: “KKTC’nin Türk Devletleri Topluluğunun gözlemci üyesi olması bizim için çok anlamlı”

TC Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde bulunmaktan duyduğu mutluluğu dile getirerek sözlerine başladı.

TC ile KKTC arasındaki ilişkilerin büyük bir tarihe ve birikime sahip olduğunu kaydeden Bilgin, Kıbrıslı Türklerin bağımsızlığını kazanmak adına büyük mücadele verirken yaşadığı vahşete dünya sessiz kalırken Türkiye Cumhuriyeti’nin tereddütsüz bir şekilde “kardeşlerinin” yanında yer alarak, mücadelelerine destek verdiğini söyledi. Bilgin, “Bugün de bu destek devam ediyor” dedi.

Bilgin, Türkiye’nin Türk coğrafyalarında bağımsızlık mücadelesi veren tüm Türklerle birlikte olduğunu da vurguladı.

KKTC’nin Türk Devletleri Topluluğu'na gözlemci üye olmasının önemine de değinen Bilgin, şöyle devam etti:

“Bu bizim için anlamlı olduğu kadar Batılılar açısından, sömürgeciler açısından da çok anlamlıdır. Onlar da bunun ne anlama geldiğinin farkındadırlar. Onun için bu tavra karşı onların da geliştirdikleri politikalar var. Bugünlerde de bu politikaların yansımalarını Kıbrıs dâhil bu coğrafyadaki Türk ülkelerinde görmekteyiz ama bunlar bizi endişeye sevk etmiyor. Çünkü bugün artık Türkiye güçlü bir ülke. Türkiye dünyanın neresinde ne üretilirse onu üretebilecek güçte olan bir ülkedir. Türkiye kendi savunma endüstrisini kurmuş bir ülkedir. Kendi savaş uçaklarını, insansız savaş uçaklarını yapan bir ülkedir. Savunma sanayisini yüzde 80’in üzerinde yerleştirmiş olan bir ülkedir.”

Bazı düşünürlerin “21. yüzyıl Türk Yüzyılı olacak” yönündeki öngörülerini haklı çıkaracak bir dönem yaşandığını vurgulayan Bilgin, Türkiye ile kardeş ülkeler arasındaki iş birliğinin 21. Yüzyıl şartlarında daha güçlendirilmesinin çok önemli olduğunu söyledi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Ortak Daimi Komisyonu toplantısının önemine de değinen Bilgin, emeği korumanın ve güçlendirmenin toplumları güçlendirdiğini vurguladı.

Türkiye’deki sosyal güvenlik, emeklilik sigortası ve sağlık sigortası sistemlerinden bahseden Bilgin, TC’de çok güçlü olan bu sistemlerin işleyişlerini Kıbrıs ile paylaşmak istediklerini, gerekli teknik çalışmaların yapıldığını ve bu çalışmaları nihayetlendirilecek protokolün bugün imzalanacağını belirtti.