TC-KKTC Meclislerinin iş birliğini kapsayan protokol imzalandı

Türk Devletleri Parlamenterler Asamblesi (TÜRKPA) 12. Genel Kurul Toplantısına katılmak amacıyla Ankara’da temaslar yapan Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop ile bir araya geldi.

TBMM’de yer alan görüşmede iki ülke Meclis Başkanı önce baş başa görüştü, ardından heyetler arası toplantıya geçildi.

Görüşmelerin ardından iki ülke Meclis’leri arasında protokol imzalandı.

Yapılan heyetler arası görüşmede Ulusal Birlik Partisi Gazimağusa Milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu, Cumhuriyetçi Türk Partisi Lefkoşa Milletvekili Sıla Usar İncirli, KKTC’nin Ankara Büyükelçisi İsmet Korukoğlu, Meclis Meclis Basın Dış İlişkiler ve Protokol Müdürü Narin Yalıner Ataöz ve Özel Kalem Müdürü İrem Uygun yer aldı.

TBMM heyetinde ise TÜRKPA Üyesi Milletvekilleri İbrahim Aydemir ve Erol Kaya hazır bulundu.

Görüşmede ilk sözü alan TBMM Başkanı Prof.Dr. Mustafa Şentop, KKTC’nin 2022’nin Kasım ayında Türk Devletleri Teşkilatına anayasal ismiyle gözlemci üye olarak kabul edildiğini anımsatarak bunun çok önemli ve tarihi bir başarı olduğunu ifade etti.

Şentop, bu önemli gelişmenin hemen ardından Cumhuriyet Meclisi’nin TÜRKPA’ya gözlemci üye olması adına gayretlere hız verdiklerini, gerçekleşecek olan Genel Kurulda bu yönde bir karar üretileceğine inandığını dile getirdi.

Kıbrıs Türkünü Türk dünyasının ayrılmaz bir parçası olarak gördüklerini ifade eden Başkan Şentop, bunun gereği olarak da Türk Devletlerinin yer aldığı platformlarda yer almasının gerekliliğine dikkati çekti.

Şentop, bunun bir başlangıç olduğunu ve Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın geçtiğimiz yıl Eylül ayında Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda ifade ettiği tanınma çağrısına hız verildiğini kaydetti.

Dünyada önümüzdeki 5 yıl içerisinde önemli gelişmelerin olacağına vurgu yapan Şentop, bu bağlamda da KKTC’nin bağımsızlığının tanınmaya başladığını bir çok noktada görmeyi arzuladıklarını söyledi.

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre de konuşmasında, Türkiye’nin Kıbrıslı Türklerin Anavatanı olduğunu ifade ederek Türk milletinin ayrılmaz bir parçası olduklarını dile getirdi.

Kıbrıs adasında yaşanan süreçlerde, Rumların fanatizmi ve megalo idea hayalleri nedeniyle Kıbrıs Cumhuriyeti’nde bir işgal yaşandığını anımsatan Töre, yıllarca direnen Kıbrıs Türk halkının yardımına garanti ve ittifak anlaşmalarının verdiği yetki ile Anavatan Türkiye’nin yetiştiğini söyledi.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin Kıbrıs adasında bir anlaşma umudunu tamamen ortadan kaldırdığını vurgulayan Töre, kendilerinin KKTC’nin varlığını devam ettireceklerini kaydetti.

Kıbrıs Türk gençliğinin ve halkının ambargolar ile mücadele ettiğini ifade eden Töre, bütün bu zorluklar karşısında Anavatan Türkiye’nin her zaman yanlarında olmasının kendilerine büyük bir güç ve moral verdiğini dile getirdi.

Töre “Biz Anavatanımıza güveniyoruz. Türkiye güçlü olursa Kıbrıs Türk halkı da güçlü olur ve KKTC de yoluna devam eder” dedi.

Devlet olmanın kolay olmadığını vurgulayan Töre, KKTC’nin ulusal varlığının ve egemenliğinin simgesi olduğunu ve ondan vazgeçmeyeceklerini kaydetti.

İKİ ÜLKE MECLİSLERİ ARASINDA PROTOKOL…

Görüşme öncesinde Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre ile TBMM Başkanı Mustafa Şentop tarafından iki ülke Meclislerinin iş birliğini kapsayan protokol imzalandı.

İmzalanan protokol; yasama, denetim ve parlamentoların diğer faaliyetlerine ilişkin tecrübe ve bilgi paylaşımını güçlendirmek amacıyla ihtisas komisyonları, parlamenter dostluk grupları ve idari teşkilatlar arasında düzenli temaslar, karşılıklı ziyaretler ve ortak toplantılar yapılmasının yanı sıra uluslararası konularda istişareler ile uluslararası parlamenter kuruluşlar kapsamında diyalog, iş birliği ve eşgüdümü ilerletmeyi amaçlıyor.

Yine protokol kapsamında, idari teşkilatlarının kapasitelerinin güçlendirilmesi amacıyla deneyimlerin ve en iyi uygulamaların paylaşımını kolaylaştıran teknik iş birliği projeleri ve eğitim programlarının geliştirilmesi hedefleniyor.

ŞENTOP’TAN RESEPSİYON

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, TBMM Başkanı Prof.Dr. Mustafa Şentop tarafından TÜRKPA 12. Genel Kurul Toplantısına katılmak amacıyla Türkiye’de bulunan heyet başkanları onuruna Marriod Otelde verdiği resepsiyona katıldı.