TC KKTC Protokolünde ne var? El-SEN şeffaflık istedi!

İşte o açıklama;

Bugün bir gazetemizde yer alan ve ortaya konan iddialara göre yayınlanan haberin içeriğindeki bilgilerin KKTC ile TC arasında imzalanacak olan protokola ait olduğu vurgulanmıştır. Bu konunun derhal hükümet yetkililerince açıklığa kavuşturulması gerekmektedir.



Konu haberde protokole ait olduğu iddia edilen maddeler arasında KIB-TEK’in faaliyetlerinin üretim, iletim ve dağıtım olarak ayrıştırılacağı yer almaktadır. Bu konu özelinde, protokolün geneli hakkında Başbakan Ersin Tatar’dan net bir açıklama bekliyoruz. Ankara’nın dayatmalarına teslim bayrağını çekişmişseniz çıkın ve açıkça bunu bizimle paylaşınız. Paylaşınız ki, bizler de açıkça dayatanlara ve işbirlikçilere karşı tüm gücüzümle direnişe geçelim.

Bu vesile ile EL-SEN Yönetim Kurulu yarın saat 12:00’de olağanüstü toplantıya çağrılmıştır.Hem dayatma paketlere hem de AKSA’ya karşı her türlü kararı üreteceğimizden hiç kimsenin şüphesi olmasın.EL-SEN mücadelenin çıtasını daha yükseklere çekecektir.Kamuoyuna saygı ile duyurulur.



El-Sen Yönetim Kurulu (a)

Başkan

Kubilay Özkıraç