  • BIST 99.128
  • Altın 254,775
  • Dolar 5,5905
  • Euro 6,3073
  • Lefkoşa 33 °C
  • Mağusa 37 °C
  • Girne 29 °C
  • Güzelyurt 28 °C
  • İskele 37 °C
  • İstanbul 29 °C
  • Ankara 32 °C
SON DAKİKAErdoğan’dan, Japon modeli ‘kadınlara mahsus üniversite’ için YÖK’e talimat

TC KKTC Protokolünde ne var? El-SEN şeffaflık istedi!

» »
TC KKTC Protokolünde ne var? El-SEN şeffaflık istedi!
TC KKTC Protokolünde ne var? El-SEN şeffaflık istedi!

İşte o açıklama;

Bugün bir gazetemizde yer alan ve ortaya konan iddialara göre yayınlanan haberin içeriğindeki bilgilerin KKTC ile TC arasında imzalanacak olan protokola ait olduğu vurgulanmıştır. Bu konunun derhal hükümet yetkililerince açıklığa kavuşturulması gerekmektedir.

Konu haberde protokole ait olduğu iddia edilen maddeler arasında KIB-TEK’in faaliyetlerinin üretim, iletim ve dağıtım olarak ayrıştırılacağı yer almaktadır. Bu konu özelinde, protokolün geneli hakkında Başbakan Ersin Tatar’dan net bir açıklama bekliyoruz. Ankara’nın dayatmalarına teslim bayrağını çekişmişseniz çıkın ve açıkça bunu bizimle paylaşınız. Paylaşınız ki, bizler de açıkça dayatanlara ve işbirlikçilere karşı tüm gücüzümle direnişe geçelim.

 

Bu vesile ile  EL-SEN Yönetim Kurulu yarın  saat  12:00’de olağanüstü toplantıya çağrılmıştır.Hem dayatma paketlere hem de AKSA’ya karşı her türlü kararı üreteceğimizden hiç kimsenin şüphesi olmasın.EL-SEN mücadelenin çıtasını daha yükseklere çekecektir.Kamuoyuna saygı  ile duyurulur.


El-Sen Yönetim Kurulu (a)
Başkan
Kubilay Özkıraç

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Görevden alma ve atamalar hız kesmiyor...04 Temmuz 2019 Perşembe 16:08
  • Akdeniz'de tekne faciası04 Temmuz 2019 Perşembe 15:59
  • Özdenefe:TUTARSIZLIKLARIN ya da GÜVENSİZLİKLERİN ışığını görmek istiyorsanız, lütfen aynaya bakınız04 Temmuz 2019 Perşembe 15:51
  • YKP Genel Sekreteri Kanatlı Avrupa Sol Parti toplantıları için Berlin’e gidiyor04 Temmuz 2019 Perşembe 15:31
  • Yiğtler atış alanında çıkan yangınla ilgili gelişme!04 Temmuz 2019 Perşembe 15:24
  • Akdoğan'da yangın:: Hayvancı ve çiftçilere çağrı: İş araçları ile birlikte yardıma gelin!04 Temmuz 2019 Perşembe 15:21
  • BKP Genel Sekreteri Sonüstün Avrupa Sol Partisi yürütme kurulu toplantısına katılıyor04 Temmuz 2019 Perşembe 15:18
  • Yiğitler atış alanı bölgesinde yangın çıktı, kontrol altına alınamıyor04 Temmuz 2019 Perşembe 14:54
  • Doğuş Derya'dan Özersay'a sert çıkış... Tükenen bir şey varsa sizin güvenilirliğiniz...04 Temmuz 2019 Perşembe 14:52
  • Amcaoğlu: “Gerçekleri ifade ettiği için Sayın Serdar Denktaş’a teşekkür ediyorum”04 Temmuz 2019 Perşembe 14:42
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti