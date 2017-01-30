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TC - KKTC Ürün Güvenliği İşbirliği Protokolü oy birliğiyle kabul edildi

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TC - KKTC Ürün Güvenliği İşbirliği Protokolü oy birliğiyle kabul edildi
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti arasında Ürün Güvenliği Konusunda İşbirliği Protokolü (Onay) Yasa Tasarısı Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda oy birliğiyle kabul edildi.

Tasarı hakkında ilk sözü alan CTP milletvekili Teberrüken Uluçay, ürün güvenliği konusundaki yasaya olumlu oy vereceklerini kaydetti.

Hem tüketiciler, hem de ürün güvenliği ile ilgili yasaların çalışmalarının çok önceden başladığını anımsatan Uluçay, çalışmaların, AB mevzuatına ülke mevzuatının uyumlaştırılması bakımından önemli bir adım olduğunu söyledi.

Ürün güvenliği konusunda TC’den alınacak teknik düzeydeki yardımlar sayesinde bu alanda sağlanacak mesafenin ülke ekonomisine de büyük katkısının olacağını belirten Uluçay, çözüm halinde de ürün dolaşımı açısından ülke ekonomisine büyük katkı sağlayacağını ifade etti.

Uluçay’ın konuşmasının ardından tasarının görüşülmesi tamamlanarak oylamaya geçildi.

Tasarı açık oylamada, 32 kabul oyu aldı. Ret ve çekimser oy kullanılmadı. 18 milletvekili oylamaya katılmadı.Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti arasında Ürün Güvenliği Konusunda İşbirliği Protokolü (Onay) Yasa Tasarısı Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda oy birliğiyle kabul edildi.

Genel Kurul’da daha sonra, Komitelerden gelen tasarı ve önerilerin görüşülmesine geçildi.

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