  • BIST 1.349
  • Altın 467,201
  • Dolar 7,8316
  • Euro 9,4860
  • Lefkoşa 20 °C
  • Mağusa 21 °C
  • Girne 20 °C
  • Güzelyurt 17 °C
  • İskele 21 °C
  • İstanbul 13 °C
  • Ankara 6 °C
SON DAKİKAKKTC'de bugün 13 pozitif vaka 1 ölüm!

TC Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy: TİKA tarafından KKTC’de 41 proje hayata geçirildi

» »
Türkiye Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu’nda, Bakanlığın 2021 yılı bütçesine ilişkin yaptığı konuşmada Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde gerçekleştirdikleri projelere değindi.
TC Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy: TİKA tarafından KKTC’de 41 proje hayata geçirildi

Türkiye Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu’nda, Bakanlığın 2021 yılı bütçesine ilişkin yaptığı konuşmada Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde gerçekleştirdikleri projelere değindi.

  Ersoy, Türk İşbirliği ve Koordinasyon ajansı tarafından KKTC’de 41 projenin hayata geçirildiğini belirtti…  

TİKA’nın, 5 kıtaya yayılmış 62 ofisi ve yıllık sayısı 2 bine ulaşan projeleriyle 170’i aşkın ülkede faaliyet gerçekleştirdiğini ifade eden Ersoy, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde geliştirilen proje ve programların KKTC’nin kalkınmasında önemli atılımlar sağladığını söyledi.

Ersoy, “Doğu Akdeniz politikalarının odağında bulunan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde, 2019 Aralık ayında TİKA Lefkoşa Program Koordinasyon Ofisi’nin resmi açılışı yapılmıştır. Koordinatörlüğümüz henüz bir yılını tamamlamadan, Başkanlığımızca ortaya konulan strateji çerçevesinde toplamda 41 projeyi hayata geçirmektedir. KKTC makamları ile ortak olarak geliştirilen proje ve programlar, KKTC’nin kalkınmasında önemli atılımlar sağlamaktadır.” diye konuştu. 

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • 13 Kişiyi kaçak olarak geçireceklerdi!09 Aralık 2020 Çarşamba 14:02
  • Gürcafer:“Gözümüz kulağımız atamalar konusunda atılacak adımlarda”09 Aralık 2020 Çarşamba 13:56
  • Ersan Saner, kabinesini Cumhurbaşkanı'na sundu...İşte yeni Bakanlar...09 Aralık 2020 Çarşamba 13:53
  • En Fazla Yağış Kantara Ve Tatlısu’da Kaydedildi09 Aralık 2020 Çarşamba 13:50
  • Yeni Kabinenin Bugün Açıklanması Bekleniyor09 Aralık 2020 Çarşamba 12:56
  • Saner kabineyi 12'de sunuyor09 Aralık 2020 Çarşamba 12:54
  • Tatar, AA Oylamasında 'İşitme Engelli Hastayla İletişim'i Seçti09 Aralık 2020 Çarşamba 12:36
  • Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği 64 Yaşında…09 Aralık 2020 Çarşamba 12:32
  • “Kaybolan Kültürümüz Çarşaflarımız” Sergisi Açıldı09 Aralık 2020 Çarşamba 12:10
  • Dikkatsiz Otobüs Şoför'ü Yayalara Çarptı!09 Aralık 2020 Çarşamba 11:40
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti