TC Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy: TİKA tarafından KKTC’de 41 proje hayata geçirildi

Türkiye Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu’nda, Bakanlığın 2021 yılı bütçesine ilişkin yaptığı konuşmada Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde gerçekleştirdikleri projelere değindi.

Türkiye Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu’nda, Bakanlığın 2021 yılı bütçesine ilişkin yaptığı konuşmada Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde gerçekleştirdikleri projelere değindi.

Ersoy, Türk İşbirliği ve Koordinasyon ajansı tarafından KKTC’de 41 projenin hayata geçirildiğini belirtti…

TİKA’nın, 5 kıtaya yayılmış 62 ofisi ve yıllık sayısı 2 bine ulaşan projeleriyle 170’i aşkın ülkede faaliyet gerçekleştirdiğini ifade eden Ersoy, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde geliştirilen proje ve programların KKTC’nin kalkınmasında önemli atılımlar sağladığını söyledi.

Ersoy, “Doğu Akdeniz politikalarının odağında bulunan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde, 2019 Aralık ayında TİKA Lefkoşa Program Koordinasyon Ofisi’nin resmi açılışı yapılmıştır. Koordinatörlüğümüz henüz bir yılını tamamlamadan, Başkanlığımızca ortaya konulan strateji çerçevesinde toplamda 41 projeyi hayata geçirmektedir. KKTC makamları ile ortak olarak geliştirilen proje ve programlar, KKTC’nin kalkınmasında önemli atılımlar sağlamaktadır.” diye konuştu.