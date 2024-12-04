  • BIST 9884.07
  • Altın 2954.659
  • Dolar 34.7445
  • Euro 36.5021
  • Lefkoşa 12 °C
  • Mağusa 14 °C
  • Girne 16 °C
  • Güzelyurt 11 °C
  • İskele 14 °C
  • İstanbul 10 °C
  • Ankara 4 °C
SON DAKİKAİsrail ile Lübnan arasında sağlanan ateşkes antlaşması yürürlüğe girdi

TC Lefkoşa Büyükelçiliği, Engelliler Federasyonu’na araç hibe etti

» »
Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçiliği, 1. Engelli Hakları Çalıştayı Eylem Planı Lansmanı’nın ardından Kıbrıs Türk Engelliler Federasyonu'na tam donanımlı, çok koltuklu araç hibe etti.
TC Lefkoşa Büyükelçiliği, Engelliler Federasyonu’na araç hibe etti

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cumhurbaşkanlığı’ndaki araç hibesi dolayısıyla yaptığı konuşmada, Anavatan'ın her alanda olduğu gibi yardımlarına devam ettiğini belirtti.  

Cumhurbaşkanı Tatar, ülkede 6 bin engelli olduğunu, devletin bu konulara imkanlar yaratmasının önemli olduğunun altını çizdi.

Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Yasin Ekrem Serim de yaptığı açıklamada, "Engelli kardeşlerimizin sorunlarına çözüm üretilebilmesini, yaşam standartlarını iyileştirilmesini teminen daha çok çalışmalı, bu husustaki toplumsal farkındalığı daima en tepede tutulması için azami sürede çaba sarf etmeliyiz" dedi.

Büyükelçi Serim, engelli bireylerin toplum hayatına tam, sorunsuz katılması için kamunun

inisiyatif alması ve liderlik etmesinin şart olduğunun altını çizdi.

Serim, "Türkiye Cumhuriyeti olarak Kıbrıs Türk halkının her kesimine uzattığımız eli engelli kardeşlerimiz için de uzatıyoruz. KKTC'de derneklerimizce bizlere ulaştırılan her türlü projeyi titizlikle incelemekteyiz. Tüm uygulanabilir projelere öncelikli önem vermeye devam edeceğiz" diye konuştu.

Engelliler Federasyonu'na teslim ettikleri arabanın engellilerin rahatça seyahat etmesini kolaylaştıracağını belirten Büyükelçi Serim, diğer bir donanımlı aracı da Engelsiz Yaşam Evi'ne bağışlayacaklarını ifade etti.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Dövizde son durum... 1 Sterlin 44.12!04 Aralık 2024 Çarşamba 10:57
  • Meteoroloji’den denizde 8 şiddetinde fırtına uyarısı04 Aralık 2024 Çarşamba 10:56
  • Dikkat... Bu bölgelerde elektrik kesintisi olacak!04 Aralık 2024 Çarşamba 10:55
  • Yağışlı havanın etkisi devam edecek04 Aralık 2024 Çarşamba 10:53
  • 5 saatlik elektrik kesintisi olacak03 Aralık 2024 Salı 18:08
  • Meteoroloji Dairesi: Sel, taşkın, dolu, yıldırım düşmesi gibi olumsuzluklar yaşanabilir!03 Aralık 2024 Salı 15:56
  • Çeler: Her birimiz birer engelli adayıyız03 Aralık 2024 Salı 14:16
  • Ahmet Bozkurt: Son gelen suçlamaları asla kabul etmiyorum… Rapor ısmarlama!03 Aralık 2024 Salı 13:40
  • Tasdik Memurlarına Yeni Yasal Düzenlemeye Göre Belgeleri Verilmeye Devam Ediyor03 Aralık 2024 Salı 13:18
  • Markette gümrüksüz mallarla yakalandı!03 Aralık 2024 Salı 12:58
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti