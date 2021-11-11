TC Lefkoşa Büyükelçiliği Kalkınma Ve Ekonomik İş Birliği Ofisi DAÜ Rektörü Hocanın’ı Ziyaret Etti

Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliği Kalkınma ve Ekonomik İş Birliği Ofisi Koordinatörü Ömer Cihan, DAÜ Rektörü Prof. Dr. Aykut Hocanın’ı ziyaret etti.

DAÜ’den yapılan yazılı açıklamaya göre, ziyaret sırasında Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliği Kalkınma ve Ekonomik İş Birliği Ofisi’nden Uzman Tuğba Sin de yer aldı.

Prof. Dr. Hocanın, Kalkınma ve Ekonomik İş Birliği Ofisi Koordinatörü Cihan’a ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti ve DAÜ’nün faaliyetleri hakkında bilgi verdi.

Ziyarette, DAÜ ile Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliği Kalkınma ve Ekonomik İş Birliği Ofisi arasında yapılacak iş birlikleri hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Prof. Dr. Hocanın tarafından, Kalkınma ve Ekonomik İş Birliği Ofisi Koordinatörü Cihan’a Kıbrıs’a özgü Lefkara işi pano hediye etti.