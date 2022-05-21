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TC Lefkoşa Büyükelçiliği önünde eylem yapıldı

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Milliyetçi Demokrasi Partisi, Türkiye Lefkoşa Büyükelçiliği önünde Türkiye ve KKTC bayraklarıyla eylem yaptı.
TC Lefkoşa Büyükelçiliği önünde eylem yapıldı

Milliyetçi Demokrasi Partisi, Türkiye Lefkoşa Büyükelçiliği  önünde  Türkiye ve  KKTC bayraklarıyla eylem yaptı.

MDP, Türkiye ve KKTC lehine sloganlar atıp, açıklama yaparken, bir süre önce elçilik önünde Türkiye aleyhinde pankart açanlara tepki gösterdi.

Açıklama yapan  MDP Başkanı Buray Büsküvütcü, açılan pankartların Kıbrıs Türk halkının görüşlerini yansıtmadığını, Kıbrıs Türklerinin ana vatanına bağlı olduklarını söyledi.

Büsküvütcü, Kıbrıs’ta işgalci görmek isteyenlerin İngilizlere ve Yunanistan’a bakmasının doğru olacağını da ifade etti.

Sayıları 50 kadar olan göstericilerin eylemi olaysız sona erdi.

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