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TC Lefkoşa Büyükelçisi Feyzioğlu, Cumhurbaşkanı Tatar’a Güven Mektubunu sundu

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TC Lefkoşa Büyükelçisi Feyzioğlu, Cumhurbaşkanı Tatar’a Güven Mektubunu sundu
TC Lefkoşa Büyükelçisi Feyzioğlu, Cumhurbaşkanı Tatar’a Güven Mektubunu sundu

Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Prof.Dr. Metin Feyzioğlu, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a güven mektubunu sundu.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tarafından kabul edilen Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Feyzioğlu, Cumhurbaşkanlığına gelişinde askeri törenle karşılandı.

İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından tören kıtasını selamlayan Feyzioğlu, Cumhurbaşkanlığında hazır bulunan Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliği yetkilileriyle de selamlaştı.

İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından tören kıtasını selamlayan Feyzioğlu, Cumhurbaşkanlığında hazır bulunan Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliği yetkilileriyle de selamlaştı.

Tatar’ın Feyzioğlu’nu kabulde Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu ile Cumhurbaşkanlığı Müsteşarı Okan Donangil hazır bulundu.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Feyzioğlu’na; “Sizi burada görmekten büyük mutluluk duymaktayım. Birlikte çalışmaktan büyük memnuniyet duyacağım, başarılar diliyorum” dedi.

Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Prof. Dr. Metin Feyzioğlu da, Tatar’a sunduğu güven mektubunu okudu

-Güven mektubu

Feyzioğlu’nun okudu güven mektubu aynen şöyle:

“Sayın Cumhurbaşkanı, Türkiye Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın selam ve muhabbetlerini getirdim. Zat-ı Alilerinin katında görev yapmış olan Büyükelçi Ali Murat Başçeri’nin Geri Çağrılma Mektubu’nu ve Zat-ı Devletleri’nin katına şahsımı görevlendiren Güven Mektubu’nu Size sunmaktan onur duyuyorum. Bu vesileyle Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü,  O’nun yolundan yürüyen büyük mücahit, toplum lideri Dr. Fazıl Küçük’ü ve şahsen yakından tanıma, feyz alma ayrıcalığına sahip olduğum büyük devlet insanı Kurucu Cumhurbaşkanı Sayın Rauf Denktaş’ı rahmetle anıyorum. Türkiye Cumhuriyeti’nin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti nezdindeki 15. Büyükelçisi olarak görev yapacak olmak benim için gurur ve mutluluk kaynağıdır. Görev sürem boyunca Türkiye Cumhuriyeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasındaki müstesna ilişkilerin her alanda daha da ilerletilmesi için var gücümle çalışacağımdan emin olunuz. Halkımız ve Kıbrıs Türkü kardeşlerimiz arasındaki eşsiz gönül bağı, bu şerefli görevde en önemli dayanağımız olacaktır. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda yaptığı tarihi konuşmada tüm dünyaya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin tanınması çağrısında bulunmuştur. Emsalsiz bir siyasi irade ve kararlılığa dayanan bu haklı çağrıya uymak devletler hukukunun, insan haklarının ve vicdanın gereğidir. Kıbrıs Türkü’ne uygulanan zalimane izolasyonlar artık son bulmalıdır. Devletler hukukuna göre bağımsız ve egemen bir devlet olduğu kuşku götürmeyen Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, üçüncü devletlerce artık tanınmalıdır.

Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın kararlı ve güçlü önderliğiyle, Sayın Dışişleri Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu’nun yürüttüğü mahir diplomasiyle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Türk Devletleri Teşkilatı’na egemen ve bağımsız bir devlet statüsünde gözlemci üye olarak girmiştir. Bu üyelik, tanınma yolunda büyük bir adımdır.

Herkes bilmelidir ki, Cennet Kıbrıs Adası’nda barışı ve huzuru istemeyen, Kıbrıs Türkü’nün haklarını her gün dünyanın gözleri önünde ihlal etmeye devam eden Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’dir. Kıbrıs’ta gerçekçi ve sürdürülebilir tek çözüm vardır: eşit uluslararası statüye sahip iki egemen devletin varlığını kabul etmek. Bu, hukuki duruma ve gerçeklere uygun tek çıkış yoludur. Davamız haklıdır. Davamız millidir. Milletimiz, sarsılmaz bir irade ile bu kutlu davanın arkasındadır. Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti el ele, omuza başaracaktır.”

-Metin Feyzioğlu kimdir?

İstanbul’da 1969’da doğan Feyzioğlu, 1990’da Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun oldu. 1992 yılında Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku dalında Yüksek Lisansını tamamlayan Feyzioğlu, 1995’de doktor, 2000’de Doçent, 2005’te Profesör unvanı kazandı. 2007 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı olan Feyzioğlu, 2010’da Ankara Barosu Başkanlığına, 2013’te ise Türkiye Barolar Birliği başkanlığına seçildi.

Metin Feyzioğlu, 6 Ekim 2022 tarihinde Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Ali Murat Başçeri’nin yerine Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçiliğine atandı.

Kasım 2018’den bu yana  Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi olarak görev yapan Ali Murat Başçeri, 23 Kasım Çarşamba günü adadan ayrılmıştı.

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