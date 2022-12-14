TC Lefkoşa Büyükelçisi Feyzioğlu'ndan önemli Maraş açıklaması!

Türkiye Cumhuriyeti'nin Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu, TRT Haber’e Maraş konusunda açıklama yaptı. Feyzioğlu, Kapalı Maraş'ın KKTC toprağı olduğunu vurguladı
Feyzioğlu açıklamasında “Altını çizerek ifade ediyorum; Kapalı Maraş’ta bir egemenlik sorunu yoktur. Kapalı Maraş, KKTC toprağıdır. Bitti. Kapalı Maraş’ta çözülmesi gereken konu mülkiyet sorunudur." ifadelerini kullandı.
Feyzioğlu şöyle devam etti: "Toprak KKTC’nindir, içindeki daire, arsa, otel her neyse kimindir. Maraş’taki mülkiyet konusu uluslararası hukuka, hukukun temel ilkelerine uygun şekilde çözülecektir. Bundan kimse kuşku duymasın…"
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