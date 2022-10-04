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TC Lefkoşa Büyükelçisi KKTC'nin yerli otomobili Günsel'i test etti

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Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, beraberindeki müsteşar ve müşavirlerden oluşan Büyükelçilik heyeti ile GÜNSEL’i ziyaret ederek seri üretim çalışmaları hakkında bilgi aldı.
TC Lefkoşa Büyükelçisi KKTC'nin yerli otomobili Günsel'i test etti

Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, beraberindeki müsteşar ve müşavirlerden oluşan Büyükelçilik heyeti ile GÜNSEL’i ziyaret ederek seri üretim çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, beraberindeki müsteşar ve müşavirlerden oluşan Büyükelçilik heyeti ile KKTC’nin yerli ve milli otomobili GÜNSEL’in Yakın Doğu Üniversitesi kampüsündeki merkezini ziyaret ederek seri üretim çalışmaları hakkında bilgi aldı. Yakın Doğu Oluşumu Mütevelli Heyeti ve GÜNSEL Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. İrfan Suat Günsel’in karşıladığı Büyükelçilik heyeti, bilgilendirme toplantısından önce GÜNSEL’in ilk modeli B9 ile test sürüşü de gerçekleştirdi.

Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri ve Büyükelçilik heyetine yaptığı kapsamlı sunumla GÜNSEL’de yapılan çalışmalar, seri üretim hazırlıkları, gelecek projeksiyonları ve GÜNSEL’in ülke ekonomisine yapacağı katkılarla ilgili bilgi verdi.

Bilgilendirme toplantısından sonra Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri  ve Yakın Doğu Oluşumu Mütevelli Heyeti ve GÜNSEL Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. İrfan Suat Günsel açıklamalarda bulundu.

Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri: “Geleceğini bu ülkede tasarlayan insanlar ve gençler yetiştirilmesi KKTC’nin geleceği açısından son derece önemli. Bunu hayata geçirmek ise ancak GÜNSEL gibi projelerle ve böyle tesislerle mümkün olabilir.”

Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin ayrılmaz bir bütünün iki parçası olduğunu vurgulayan Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, “Her fırsatta dile getirdiğimiz gibi biz biriz ve bütünüz. Bütün dünyada teknoloji geliştirme yarışının yaşandığı bir alanda, sizler de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde adımlar atıyorsunuz. Böyle bir alana yatırım yapıp emek harcayarak bu yarışta GÜNSEL markası ile yarışıyor olmanızdan dolayı milletimiz adına teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

“Geleceğini bu ülkede tasarlayan insanlar ve gençler yetiştirilmesi KKTC’nin geleceği açısından son derece önemli” diyen Büyükelçi, “Bunu hayata geçirmek ise ancak GÜNSEL gibi projelerle ve böyle tesislerle mümkün olabilir” ifadesini kullandı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde üniversite ile sanayinin birbirini desteklediği bir ekosistemin kurulmasının önemine vurgu yapan Başçeri, “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde yerli sanayinin ve reel sektörün güçlendirilmesi, meslek liseleri ve üniversitelerde eğitim sanayi iş birliklerinin geliştirilmesi yönünde atılacak adımlar günümüzde uygun bir ekosistemin tesisi için hayati bir önem taşıyor. GÜNSEL Akademi’de hayata geçirdiğiniz proje ile ülke gençlerine iş garantili eğitim olanakları sunmanız da çok kıymetli. Bunlar, KKTC’nin geleceği için atılması gereken adımlar olarak arkadaşlarımızla birlikte sürekli konuştuğumuz konular” dedi.

GÜNSEL’in hedeflerine ulaşabilmesi için atılması gereken adımlara da değinen Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, “Umuyorum ki özellikle ihtiyaç duyulan lojistik ve enerji altyapılarının geliştirilmesi konusunda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti hükümeti de üzerine düşeni yapacaktır. Özellikle liman altyapısının geliştirilmesi ve enerji üretim kapasitesinin artırılarak enerji arzının güvence altına alınması için önemli adımlar atılması gerekiyor. Kamu kurumlarının özel sektörün dinamizmine ayak uydurması gerekiyor” değerlendirmesini yaptı.

Prof. Dr. İrfan Suat Günsel: “TOGG ve GÜNSEL’i Türk dünyasının markaları olarak birbirini destekleyen ve büyüten iki kardeş olarak görüyoruz.”

GÜNSEL’in, Kıbrıs Türklerinin varoluş ve Türkiye’ye yakışma çabalarıyla gelişen bir proje olduğunu vurgulayan Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, “Türkiyemiz attığı adımlarla büyümeye ve pek çok alanda çağ atlamaya devam ediyor. GÜNSEL başta olmak üzere Yakın Doğu Ailesi olarak attığımız pek çok adım da Türkiyemizin aldığı mesafeye ayak uydurabilme ve ana vatanımıza yakışma çabamızın bir sonucudur” değerlendirmesini yaptı.

GÜNSEL’in hayata geçmesinde Türkiye’nin sanayi gücünü ve özellikle otomotiv yan sanayisinin desteğini her zaman yanlarında hissettiklerini söyleyen Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, Türkiye’nin milli otomobili TOGG’a da değindi. Prof. Dr. Günsel, “TOGG ve GÜNSEL’i Türk dünyasının markaları olarak birbirini destekleyen ve büyüten iki kardeş olarak görüyoruz. Otomotiv sektöründe Mercedes ve BMV’nin ülkeleri adına yarattığı sinerjiyi bizler de TOGG ve GÜNSEL olarak Türk dünyası için yaratacağız” ifadesini kullandı.

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