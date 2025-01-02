  • BIST 9881.93
  • Altın 2965.752
  • Dolar 35.151
  • Euro 36.5037
  • Lefkoşa 15 °C
  • Mağusa 16 °C
  • Girne 16 °C
  • Güzelyurt 14 °C
  • İskele 16 °C
  • İstanbul 11 °C
  • Ankara 5 °C
SON DAKİKAAlmanya ve Fransa'da kriz: Avrupa Birliği'nin motoru tekliyor mu?

TC Lefkoşa Büyükelçisi Serim Gaziler Derneği’ni ziyaret etti

» »
Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Yasin Ekrem Serim, Gazimağusa’da Türk Barış Kuvvetleri (TBK) Gaziler Derneği’ni ziyaret ederek, gazilerle bir araya geldi.
TC Lefkoşa Büyükelçisi Serim Gaziler Derneği’ni ziyaret etti

TBK Gaziler Derneği Başkanı Nusrettin Yuca ziyaret anısına Büyükelçi Serim’e plaket takdim etti.

-Serim

Büyükelçi Serim ziyarette yaptığı konuşmada Büyükelçilik görevine başladığı günden beri gaziler gibi değerli insanları elinden geldiğince ziyaret etmeye çalıştığını vurgulayarak, "Zaman elverdiğince onları görmek bizi motive ediyor, çalışmalarımıza ciddi katkı yapıyor." dedi.

“Kıbrıs Türk halkı Türk milletinin ayrılmaz bir parçasıdır.” diyen Büyükelçi Serim, “Kıbrıs davası Türk mileti için asla bir külfet değil. Kıbrıs davası bizim için övünç, aynı çerçevede onur davasıdır. O yüzden biz bunu bu kapsamda görüyoruz.” diye ekledi.

Türk milletinin gerek Kıbrıs davasında gerekse Kıbrıs Türkü’nün, KKTC’nin ekonomik ve sosyal anlamda  kalkınması için her türlü desteği vermeye devam ettiğini ve edeceğini söyleyen Serim, gençlik yılları KKTC’de geçen biri olarak o yıllardan beri kalbinin Kıbrıs davasıyla aynı çerçevede attığını ifade etti.

Serim, Kıbrıs davasının, Türkiye Cumhurbaşkanı ve TBMM tarafından teminat altına alındığını vurgulayarak, gazilerin de tecrübe ve görüşlerinden yararlanarak Kıbrıs davasına destek vermeye devam edeceklerini ifade etti.

- Yuca

TBK Gaziler Derneği Başkanı Nurettin Yuca, özel günler dışında da gazilerin hatırlanmasının kendileri için bir gurur vesilesi olduğunu ifade etti.

Yuca, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın gazilere verdiği değerin kendilerini memnun ettiğini vurgulayarak, Barış Harekatı’nda görev yapan gaziler olarak hem Kuzey’e hem Güney’e barış getirdiklerini söyledi.

Yuca dünyaya mesaj vererek, “Asla ve asla haklı davamızdan vazgeçmeyiz. Mücahitlerimizle birlikte KKTC’de bayrağın gönderden inmemesinin, ezan sesinin dinmemesinin bekçileriyiz.” dedi.

Ziyarette, gazilerin sorunları da Büyükelçi Serim’e aktarıldı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Girne’de Sarhoşluk ve Çevre Rahatsızlığı02 Ocak 2025 Perşembe 11:07
  • Hamitköy ve Gazimağusa’da İki Ayrı Trafik Kazası02 Ocak 2025 Perşembe 10:56
  • Lefkoşa Kuzey Çevre Yolu’nda Araç Yangını Korkuttu02 Ocak 2025 Perşembe 10:46
  • Regaip Kandili bugün idrak edilecek02 Ocak 2025 Perşembe 09:59
  • Yılın son gününde en fazla yağış Ziyamet’e düştü01 Ocak 2025 Çarşamba 15:43
  • Erhan Arıklı: YDP PM, 4 Ocak’ta hükümetten çekilme konusunu görüşecek01 Ocak 2025 Çarşamba 15:38
  • Erhürman: 2025 seçim yılı olmalı01 Ocak 2025 Çarşamba 12:39
  • Polis'ten yeni yıl kutlamalarında 24 saat kesintisiz görev01 Ocak 2025 Çarşamba 12:24
  • Katma Değer Vergisi Oranları Tüzüğü, geri çekildi31 Aralık 2024 Salı 23:30
  • KTSO, hükümetten 2025’de enerji maliyeti, ithal ürünlerle rekabet gibi konularında adım atmasını istedi31 Aralık 2024 Salı 18:43
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti