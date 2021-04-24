  • BIST 1.345
  • Altın 478,740
  • Dolar 8,3255
  • Euro 10,0324
  • Lefkoşa 21 °C
  • Mağusa 20 °C
  • Girne 20 °C
  • Güzelyurt 20 °C
  • İskele 20 °C
  • İstanbul 11 °C
  • Ankara 16 °C
SON DAKİKAKamu Yeterlik Sınavları 24 ve 25 Temmuz’da yapılıyor

TC MASAK, Kripto Para Platformu VeBitcoin'in Banka Hesaplarına Bloke Koydu

» »
TC Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) Başkanlığı, işlemlerini durdurduğunu açıklayan kripto para platformu Vebitcoin'in Türkiye'deki finansal kuruluşlardaki hesaplarını bloke etti.
TC MASAK, Kripto Para Platformu VeBitcoin'in Banka Hesaplarına Bloke Koydu

TC Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) Başkanlığı, işlemlerini durdurduğunu açıklayan kripto para platformu Vebitcoin'in Türkiye'deki finansal kuruluşlardaki hesaplarını bloke etti.

MASAK'tan edinilen bilgilere göre, Vebitcoin firması ve yöneticileri hakkında inceleme başlatıldı.

Başkanlık, işlemlerini durdurduğunu açıklayan firmanın Türkiye'de bulunan tüm finansal kuruluşlardaki hesaplarına bloke koydu.

MASAK, kripto para platformu Thodex'in Türkiye'de bulunan finansal kuruluşlar nezdindeki hesaplarına da bloke koymuş, firma ile sahibi hakkında inceleme başlatmıştı.

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Prof. Dr. Özgür Demirtaş'dan olay açıklama: ''Yüzde 90'ı batacak!''20 Nisan 2021 Salı 09:52
  • Özgür Demirtaş’ın Bitcoin yorumu: Devletler hırsızlığa giriştiği için bu kadar büyüdü19 Nisan 2021 Pazartesi 20:22
  • Dünya borsalarında rekorlar bu hafta da devam etti17 Nisan 2021 Cumartesi 16:40
  • TC Merkez Bankası'ndan Kripto Paralar Hakkında Karar!16 Nisan 2021 Cuma 08:52
  • Yurt içi piyasalar yoğun bir haftaya giriyor10 Nisan 2021 Cumartesi 20:40
  • Sivil toplum örgütleri, Faiz Yasası ve Borçların Yapılandırması Yasası yasa çalışmaları gündemi ile yeniden bir araya geldi.07 Nisan 2021 Çarşamba 13:33
  • Karar yazarı Kahveci: Önümüzdeki dönemde kimse enflasyonda bir iyileşme beklemesin03 Nisan 2021 Cumartesi 22:00
  • Küresel piyasalar nisan ayına pozitif başladı03 Nisan 2021 Cumartesi 19:45
  • Ethereum, tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı03 Nisan 2021 Cumartesi 17:30
  • T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı, kripto para borsalarından kullanıcı bilgilerinin istendiğini doğruladı01 Nisan 2021 Perşembe 18:14
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti