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TC Merkez 1 yıl içinde faizleri %19’dan %10.5’e çekti. Türk Lirası çöktü, enflasyon kontrol edilemiyor

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TC Merkez 1 yıl içinde faizleri %19’dan %10.5’e çekti. Türk Lirası çöktü, enflasyon kontrol edilemiyor
TC Merkez 1 yıl içinde faizleri %19’dan %10.5’e çekti. Türk Lirası çöktü, enflasyon kontrol edilemiyor

TEK HANELİ FAİZ ISRARI… Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) dün yeni faiz kararını açıkladı. PPK 150 baz puan indirimle yine sürpriz yaptı ve politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını %12’den %10.5’e indirdi. Beklenti faizin %11’e çekilmesi yönündeydi. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçen ay yaptığı açıklamada, “Faizimizi tek haneli rakama indirmeliyiz” derken, TC Merkez Bankası, bunun olabilmesi için Eylül 2021’den beri faiz indiriyor. Faizler bir yıl içinde %19’dan %10.5’e inerken, bunun ekonomiye, dolayısıyla halka yönelik olumsuz etkisi ise giderek daha da artıyor.

 

ENFLASYON UÇACAK, TL DÜŞECEK… TC Merkez Bankası’nın belirlediği politika faizi ile enflasyon arasındaki makasın gittikçe açılması, piyasalarda ve ekonomistlerde uzun zamandır endişelere yok açıyor. TÜİK’in verilerine göre geçen ay enflasyon yıllık 83.45 olarak gerçekleşti. TCMB’nin bu son kararı ile faiz ve enflasyon arasındaki makas 73 baz puana çıkarak rekor kırdı. TCMB’nin, reel sektör ve finansal sektör temsilcileri ve profesyonelleri ile yaptığı ‘Piyasa Katılımcıları Anketi’ sonuçlarına göre ise yılsonu Dolar/TL beklentisi 19.51 TL’den, 19.82 TL’ye yükseldi. 12 ay sonrası dolar kuru beklentisi ise 23.61 TL olarak gerçekleşti. TL, Arjantin pesosundan sonra dünyada en çok değer kaybeden ikinci para birimi.

 

KKTC HALKI ÇARESİZ… Türkiye’deki ekonomi politikalarından doğrudan ve daha yüksek oranda etkilenen KKTC’de ise yılsonuna kadar ekonominin çok daha kötü duruma düşeceği belirtiliyor. Ülkedeki ekonomistler ve vatandaşlar, hem Türk Lirası’nın değer kaybetmesi hem de enflasyonun kontrolsüz yükselişinin, geçim sıkıntısı çeken hane sayısının hızla artmasına neden olduğu konusunda hem fikir. Beslenme uzmanları “savaş yıllarından çok uzun süre sonra” ülkede “yetersiz beslenme” sıkıntısı çıktığına işaret ediyor. Bu gelişmeler sonrasında KKTC ne yapılabilir sorusuna cevap veren ekonomistler, “Yetkililerin öncelikle az gelirlilerden çok gelirlilere doğru bir sıralamayla vatandaşın sorunlarına eğilmesi gerekiyor” derken, uygulanan politikaların yanlışlığına da işaret etti.

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