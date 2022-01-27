TC Merkez Bankası, 2022 sonu enflasyon tahminini yüzde 23,2’ye yukarı yönlü güncelledi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2022 sonu enflasyon tahminini, yüzde 11,8’den yüzde 23,2’ye yukarı yönlü güncelledi.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu, Merkez Bankası İdare Merkezi’nde düzenlenen “Enflasyon Raporu 2022-I Bilgilendirme Toplantısı”nda yaptığı konuşmada, “Küresel enflasyonda dikkat çeken artışlar gözleniyor. Aşılamanın hızlanması küresel ekonomide toparlanmayı destekliyor.” dedi.
Kavcıoğlu’nun, konuşmasının satır başları şöyle;
Enerji fiyatları geçtiğimiz rapor dönemine göre geriledi. Küresel enflasyonda dikkat çeken artışlar gözleniyor.
Öncü göstergeler iktisadi faaliyetim güçlü seyrettiğini göstermektedir. Milli gelir çeyrekte 2.7 arttı. Önümüzdeki dönemde istihdam artışının devam edeceğiniz öngörüyoruz. Yıllık cari dengedeki iyileşme sürüyor. Cari işlemler dengesinin 2022 de fazla vereceğini öngörüyoruz.
Net ihracatın büyümeye katkısı 6.8. Salgının etkilerinin zayıflamasıyla tedarik sorununun henüz düzelme eğilimine girmediğini değerlendiriyoruz. İhracat miktarı artış eğilimini korudu. İstihdam turizm sektöründeki olumlu seyirin de etkisiyle artış eğilimini koruyor. Aşılamanın hızlanması küresel ekonomide toparlamayı destekliyor.
Turist sayısındaki artış yılın son çeyreğinde de sürdü. İmalat sanayi kullanım kapasite oranı salgın öncesinin üzerine çıktı.
İstihdam turizm sektöründeki olumlu seyirin de etkisiyle artış eğilimini koruyor.
Merkez Bankası, 2022 sonu enflasyon tahminini, yüzde 11,8’den yüzde 23,2’ye yukarı yönlü güncelledi.
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