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TC Merkez Bankası Başkan Yardımcısı 'istifa edecek'

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Reuters, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) Başkan Yardımcısı ve Para Politikası Kurulu Üyesi Erkan Kilimci'nin, görevinden istifa edeceğini öne sürdü.
TC Merkez Bankası Başkan Yardımcısı 'istifa edecek'

Kilimci'nin görevini bırakarak Türkiye Kalkınma Bankası'nın yönetim kuruluna dahil olacağı belirtildi.

Reuters iddiayı 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın resmi tatil olması nedeniyle Merkez Bankası yetkililerine doğrulatamadığını belirtti. Haberde, “Türkiye Merkez Bankası, TL’nin bu yıl dolar karşısında yüzde 40’tan fazla değer kaybetmesine rağmen faizleri yükseltmemesi için Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın baskısı altındaydı” yorumu yapıldı.

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