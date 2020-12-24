TC Merkez Bankası, beklenen faiz kararını açıkladı.. İşte yeni faiz oranları!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası(TCMB), yılın son PPK toplantısında beklenen faiz kararını açıkladı.
TCMB Para Politikası Kurulu, 200 baz puan artışla politika faizi olan bir haftalık repo faizini yüzde 15'ten yüzde 17'ye çıkardı.
TCMB'nin faiz kararı, piyasaların beklentisine paralel bir şekilde gerçekleşti.
19 Kasım tarihinde Para Politikası Kurulu toplantısı sonucunda politika faizi 475 puan artırılarak %15 seviyesine çıkarılmıştı.
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