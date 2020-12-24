  • BIST 1.428
  • Altın 456,986
  • Dolar 7,5709
  • Euro 9,2320
  • Lefkoşa 14 °C
  • Mağusa 17 °C
  • Girne 16 °C
  • Güzelyurt 14 °C
  • İskele 17 °C
  • İstanbul 11 °C
  • Ankara -1 °C
SON DAKİKAPilli:Son 24 saatte 14'ü yerel 21 vaka!

TC Merkez Bankası, beklenen faiz kararını açıkladı.. İşte yeni faiz oranları!

» »
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, yılın son PPK toplantısında beklenen faiz kararını açıkladı.
TC Merkez Bankası, beklenen faiz kararını açıkladı.. İşte yeni faiz oranları!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası(TCMB), yılın son PPK toplantısında beklenen faiz kararını açıkladı.

TCMB Para Politikası Kurulu, 200 baz puan artışla politika faizi olan bir haftalık repo faizini yüzde 15'ten yüzde 17'ye çıkardı.

TCMB'nin faiz kararı, piyasaların beklentisine paralel bir şekilde gerçekleşti.

19 Kasım tarihinde Para Politikası Kurulu toplantısı sonucunda politika faizi 475 puan artırılarak %15 seviyesine çıkarılmıştı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Soygunda aranan diğer zanlılar tespit edildi!24 Aralık 2020 Perşembe 13:10
  • Lefkoşa Sanayi Bölgesi'nde kanunsuz silah bulundu!24 Aralık 2020 Perşembe 13:09
  • Evinde 17 gram uyuşturucu bulundu!24 Aralık 2020 Perşembe 13:08
  • 2 Kişi gazdan zehirlenip hayatını kaybetti24 Aralık 2020 Perşembe 13:07
  • Arıklı: 640 milyon için gittik, 800 milyon lirayla geri döndük24 Aralık 2020 Perşembe 12:47
  • Akıncılar'da 7 pozitif Covid-19 vakası...24 Aralık 2020 Perşembe 12:34
  • Jane Holl Lute, Ocak'ta geliyor24 Aralık 2020 Perşembe 12:32
  • Birçok yerde elektrik kesintisi yapılacak!24 Aralık 2020 Perşembe 12:30
  • Lefkoşa'da 2 genç evinde ölü bulundu!24 Aralık 2020 Perşembe 12:22
  • KTAMS Bulaşa Karşı Tedbir Alınmayan Ziyaret Ve Etkinliklerin TAK Personeli Tarafından Takip Edilmeyeceği Uyarısında Bulundu24 Aralık 2020 Perşembe 12:13
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti