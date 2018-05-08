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TC Merkez Bankası, doların ateşini 'söndüremedi'

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TC Merkez Bankası, doların ateşini 'söndüremedi'
TC Merkez Bankası, doların ateşini 'söndüremedi'

 

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın (TCMB) dünkü müdahalesi doların ateşini söndürmeye yetmedi. Kur bu sabah ilk işlemlerde 4.2865 liradan güne başladı.

ABD’deki faiz oranlarındaki artışın doları destekleyeceği beklentileri ile dolar endeksi bu yılın en yüksek seviyelerine gelirken, TL dahil gelişmekte olan ülke para birimleri baskı altında kaldı. TCMB'nin likidite hamlesi de dövizde tansiyonu düşüremedi.

Dün TCMB'nin likidite kararı öncesinde 4.26 seviyelerinde olan dolar/TL 4.23'lere kadar geriledikten sonra akşam 4.2620 liradan kapandı.

Kur bu sabah ilk işlemlerde yüksek seyrini sürdürüyor. Dolar/TL saat 07.40 itibariyle 4.2865, euro da 5.1088'den el değiştiriyor.

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