TC Merkez Bankası enflasyon tahminini açıkladı

Ancak MB’nin enflasyon tahminleri çoğu zaman gerçekleşmiyor.
Türkiye’de 2018 yıl sonu enflasyonu yüzde 20.3’tü.
‘Para politikasında sıkı duruş şart’
MB Başkanı Murat Çetinkaya 2019’a ilişkin tahminlere yönelik şunları söyledi: “Gelişmekte olan ülkelerin risk primleri dalgalı seyretmekle birlikte yılbaşından beri gerilemekte. Para politikasındaki sıkı duruşu sürdürmemiz ve sıkı duruş yurtiçi finansal göstergelere katkıda bulundu. Kredilerin büyüme hızındaki yavaşlama belirgin hale geldi. Türk Lirası’nın ima edilen oynaklığı eylül ayından bu yana geriledi. Dengelenme eğilimi dördüncü çeyrekte belirginleşti. Net ihracatın büyümeye katkısının süreceğini öngörüyoruz. “
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