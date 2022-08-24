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TC Merkez Bankası faiz oranını düşürdü

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Merkerz Bankası ticari kredi maliyetlerinde de belirleyici olan referans faiz oranını eylül ayı için yaklaşık 100 baz puan indirimle yüzde 15,34 olarak ilan etti.
TC Merkez Bankası faiz oranını düşürdü

Merkez Bankası (TCMB), eylül ayı için kurumsal kredi maliyetlerinde de belirleyici olan referans faiz oranını yaklaşık 100 baz puan düşüşle yüzde 15,34 olarak ilan etti.

TCMB’nin azami komisyon oranlarına ilişkin metninde açıklanan referans oran ağustos için aylık yüzde 1,25’ten yüzde 1,18’e düşürüldü. Bu yıllık olarak yüzde 16,32’den yüzde 15,34’e düşüş anlamına geliyor.

TCMB’nin referans faiz oranı yeni uygulamaya aldığı kurumsal kredi maliyetlerinin belirli bir oranı aşanları için ek tahvil tutma zorunluklarında kullanılıyor.

MERKEZ’DEN KREDİ FAİZLERİNE MÜDAHALE GELMİŞTİ

18 Ağustos’taki toplantısında 100 puanlık sürpriz faiz indirimine giden TCMB, 20 Ağustos’ta ticari kredi faizlerine yönelik düzenlemeye gitmişti.

Bankalar, TL ticari kredilerde bugün yüzde 15,34 olarak ilan edilen yıllık bileşik referans oranın 1,4 katı üzerinde yıllık bileşik faiz oranıyla kullandırılacak kredi tutarının yüzde 20'si oranında menkul kıymet tesisi yapmak zorunda kalacak.

Referans oranın 1,8 katı üzerinde yıllık bileşik faiz oranıyla kullandırılacak krediler için menkul kıymet tesisi oranı yüzde 90'a yükselecek.

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