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TC Merkez Bankası kritik toplantının özetini yayınlandı!

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Para Politikası Kurulu toplantı özetinde enflasyonun kısa dönemde oynak seyir izleyeceğinin tahmin edildiği belirtildi.
TC Merkez Bankası kritik toplantının özetini yayınlandı!

TCMB, politika faizinin yüzde 15’e indirildiği Para Politikası Kurulu toplantısının özetlerini yayımladı. Özetlerde enflasyondaki kısa vadeli oynaklığa işaret edildi. Tutanak özetlerinde, “Enflasyonun kısa dönemde oynak bir seyir izlemesi bekleniyor” ifadeleri kullanıldı.

Özetlerde enflasyonla ilgili şunlar söylendi:

“Enflasyonun kısa dönemde, başta emtia fiyatları ve yönetilen/yönlendirilen fiyatlar olmak üzere arz ve talep yönlü çeşitli unsurların etkisiyle oynak bir seyir izlemesi beklenmektedir. Bununla birlikte, geçici etkilerin ortadan kalkmasıyla enflasyonun yeniden düşüş eğilimine dönmesini sağlayacak sıkılıktaki parasal duruş; enflasyon beklentileri, fiyatlama davranışları ve finansal piyasa gelişmeleri bağlamında dışsal ve geçici oynaklıklara karşı önemli bir tampon işlevi görecektir.

‘TÜM ARAÇLAR KULLANMAYA DEVAM EDİLECEK’

TCMB, fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda enflasyonda kalıcı düşüşe işaret eden güçlü göstergeler oluşana ve orta vadeli yüzde 5 hedefine ulaşıncaya kadar elindeki tüm araçları kararlılıkla kullanmaya devam edecektir.

Fiyatlar genel düzeyinde sağlanacak istikrar, ülke risk primlerindeki düşüş, ters para ikamesinin ve Döviz rezervlerindeki artış eğiliminin sürmesi ve finansman maliyetlerinin kalıcı olarak gerilemesi yoluyla makroekonomik istikrarı ve finansal istikrarı olumlu etkileyecektir. Böylelikle, yatırım, üretim ve istihdam artışının sağlıklı ve sürdürülebilir bir şekilde devamı için uygun zemin oluşacaktır.”

FİNANSAL İSTİKRAR VURGUSU

Özetlerde finansal istikrar vurgusu da dikkat çekti. Konuyla ilgili özetlerde şu ifadeler kullanıldı:

Kredi piyasası, iktisadi faaliyet, arz yönlü unsurlar ve ithalat fiyatlarındaki gelişmeler doğrultusunda enflasyon üzerindeki talep ve maliyet yönlü etkiler yakından izlenmektedir. Gelişmiş ülkelerdeki para politikası ile küresel risk iştahına ilişkin görünüm, gelişmekte olan ülkelere yönelik portföy akımları üzerindeki riskleri canlı tutmaktadır. Kurul, para politikasında fiyat istikrarı hedefi doğrultusunda finansal istikrara yönelik riskleri de gözeten bir yaklaşım sergilemeyi sürdürecektir. Bu bağlamda makroihtiyati politikaların krediler üzerindeki etkisi ile TCMB fonlamasının APİ ve swap işlemleri arasındaki kompozisyonu yakından takip edilmektedir.

 

Sözcü.

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