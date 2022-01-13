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TC Merkez Bankası Rezervleri Bir Haftada 1,6 Milyar Dolar Azaldı

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TC Merkez Bankası Rezervleri Bir Haftada 1,6 Milyar Dolar Azaldı
TC Merkez Bankası Rezervleri Bir Haftada 1,6 Milyar Dolar Azaldı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri 7 Ocak haftasında 1 milyar 607 milyon dolar eriyerek 109 milyar 445 milyon dolara geriledi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı. Buna göre, 7 Ocak'ta Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 1 milyar 575 milyon dolar azalışla 70 milyar 989 milyon dolara geriledi. Brüt döviz rezervleri, 31 Aralık'ta 72 milyar 564 milyon dolar seviyesindeydi.

 

ALTIN REZEVLERİ GERİLEDİ

Söz konusu dönemde altın rezervleri, 33 milyon dolar gerileyerek 38 milyar 489 milyon dolardan 38 milyar 456 milyon dolara düştü.

TOPLAM REZERVLER 1,6 MİLYAR DOLAR AZALDI

Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, 7 Ocak haftasında bir önceki haftaya kıyasla 1 milyar 607 milyon dolar azalarak 111 milyar 52 milyon dolardan 109 milyar 445 milyon dolara geriledi.

TCMB rezervleri tarihler itibarıyla şöyle (milyon dolar):

Merkez Bankası rezervleri bir haftada 1,6 milyar dolar eridi
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