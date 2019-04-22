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TC Merkez Bankası yıl sonu dolar/TL tahminini yükseltti

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Türkiye Cuhguriyeti Merkez Bankası Nisan ayı Beklenti Anketi’nde yıl sonu dolar/TL beklentisi bir önceki ankette 6.06 iken, 6.20 seviyesine yükseldi. Kurda 12 ay sonrası için beklenti 6.43 TL.
TC Merkez Bankası yıl sonu dolar/TL tahminini yükseltti

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Nisan 2019 Beklenti Anketi reel sektör, finansal sektör ve profesyonellerin hem enflasyon, hem faiz hem de döviz kuru beklentilerinin önceki ankete göre yükseldiğini ortaya koydu. Büyüme beklentileri ise düştü.

  • Yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 15.64’ten yüzde 16.23’e yükseldi.
  • Nisan ayı tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi yüzde 1.54’ten yüzde 1.61’e
  • Mayıs ayı TÜFE beklentisi yüzde 1.11’den yüzde 1.12’ye yükseldi. Haziran için TÜFE beklentisi ise yüzde 0.88 yükseldi.
  • 2019 yılı sonu dolar/TL beklentisi 6.06’dan 6.20’ye yükseldi.
  • 12 ay sonrası kur beklentisi ise 6.30’dan 6.43’e yükseldi.

Büyüme beklentisi yüzde 1.2’den yüzde 0.6’ye geriledi

  • GSYH 2019 yılı büyüme beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 1.2 iken bu ankette beklenti yüzde 0.6’ya geriledi.
  • 2020 yılı büyüme beklentisi ise yüzde 3.2’den yüzde 2.9’a geriledi.

Gecelik faiz beklentileri de yükseldi

BİST Repo ve Ters-Repo Pazarı’nda oluşan cari ay sonu gecelik faiz oranı beklentisi ise bir önceki anket döneminde yüzde 23.39 iken, bu anket döneminde yüzde 23.92’ye yükseldi.

Merkez Bankası Ağırlıklı Ortalama Fonlama Maliyeti cari ay beklentisi ise bir önceki anket dönemine göre değişmeyerek yüzde 24.00 olarak gerçekleşti.

5 yıllık DİBS faiz beklentisi yüzde 22.59’a yükseldi

Vadesine üç ay ya da üç aya yakın süre kalan DİBS bileşik faiz oranları ise cari ay için yüzde 20.83’ten yüzde 22.59’a ve 12 ay sonrası için yüzde 17.32’den yüzde 18.54’e yükseldi.

Cari işlemler açığı beklentisi ise bir önceki anket döneminde 21.4 milyar dolar iken, bu anket döneminde 17.6 milyar dolara geriledi. 2020 için cari işlemler açığı beklentisi 26.3 milyar dolardan 24.2 milyar dolara geriledi.

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