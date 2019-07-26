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TC Merkez Bankası'nın ardından KKTC Merkez Bankası da faiz düşürdü

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TC Merkez Bankası'nın ardından KKTC Merkez Bankası da faiz düşürdü
TC Merkez Bankası'nın ardından KKTC Merkez Bankası da faiz düşürdü

KKTC Merkez Bankası Yönetim Kurulu bugün yaptığı toplantıyla, Merkez Bankası nezdindeki Türk Lirası ve yabancı para mevduat hesaplarına ve yasal karşılıklara uygulanan faiz oranları ile Türk Lirası reeskont, iskonto ve avans işlemlerindeki yıllık faiz oranlarını düşürdü.

Yeniden düzenlenen oranlar, 29 Temmuz Pazartesi yürürlüğe girecek.

Merkez Bankası’ndan yapılan duyuruya göre bu çerçevede vadelerinden bağımsız olmak kaydıyla Merkez Bankası nezdindeki faize tabi Türk Lirası mevduat hesaplarına uygulanan faiz oranı yıllık yüzde 17,25’den yüzde 13,25’e,

Euro mevduat hesaplarına uygulanan faiz oranı yıllık yüzde 0,25’den yüzde 0,125’e ve İngiliz Sterlini mevduat hesaplarına uygulanan faiz oranı yıllık yüzde 0,50’den yüzde 0,25’e indirildi; Amerikan Doları mevduat hesaplarına uygulanan faiz oranı ise yıllık yüzde 1,00’de sabit bırakıldı. 

 Merkez Bankası nezdindeki, Türk Lirası yasal karşılıklara uygulanan faiz oranı yıllık yüzde 13’den yüzde 9,00’a, Euro yasal karşılıklara uygulanan faiz oranı yıllık yüzde 0,125’den yüzde 0,00’a ve İngiliz Sterlini yasal karşılıklara uygulanan faiz oranı yıllık yüzde 0,25’den yüzde 0,125’e indirildi; Amerikan Doları yasal karşılıklara uygulanan faiz oranı ise yıllık yüzde 0,65 oranında sabit bırakıldı. 

Türk Parası olarak tanzim edilen ticari senetler karşılığında Merkez Bankası tarafından yapılacak reeskont işlemlerinde uygulanacak iskonto faiz oranı yıllık yüzde 23,75’den yüzde 19,50’ye, Türk Parası olarak tanzim edilen sanayi, ihracat, turizm, eğitim ve tarım sektörleri senetleri karşılığında yapılacak reeskont işlemlerinde uygulanacak iskonto faiz oranları yıllık yüzde 20,75’den yüzde 16,50’ye ve küçük esnaf senetlerinin iskonto faiz oranı yıllık yüzde 19,75’den yüzde 15,50’ye, döviz mukabili avans işlemlerinde uygulanacak faiz oranı da yüzde 19,75’den yüzde 15,50’ye indirildi.  

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