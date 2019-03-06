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TC Merkez Bankasının faiz kararı sonrası Dolar aniden yükseldi

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TC Merkez Bankasının faiz kararı sonrası Dolar aniden yükseldi
TC Merkez Bankasının faiz kararı sonrası Dolar aniden yükseldi

Serbest piyasada dolar 5,3920 liradan, Avro 6,0950 liradan güne başladı. Merkez Bankası’nın değişikliğe gitmeyerek faizleri yüzde 24 seviyesinde sabit bırakmasının ardından dolar 5.4 seviyesini aştı.

Yeni güne 5,38 seviyesinden başlayan dolar Merkez Bankasının faiz kararını açıklamasının ardından kısa süreli düşüş gösterdikten sonra tekrar yükselişe geçti. Merkez’in kararı öncesi 5,38 bandında hareket eden dolar kararın açıklanmasıyla beraber 5,36 seviyesine indi. Bu seviyeden sonra tekrar yükselişe geçen dolar şu sıralar 5,40’ı aştı

EURONUN DA DÜŞÜŞÜ KISA SÜRDÜ

Merkez Bankasının politika faizinde değişiklik yapmayarak yüzde 24.00’te sabit bırakmasının ardından euronun da tepkisi dolarla eş değer oldu. Kısa süreli düşüş gösteren euro tekrar yükselişe geçti. Karar öncesi 6,09’dan işlem gören euro kararla birlikte 6,07 bandına düştü. Bu seviyeden sonra tekrar yükselen euro şu sıralar 6,12’den alıcı buluyor.

5,40 SEVİYESİNE DİKKAT

5,40’ın önemli direnç konumuna geldiğini ifade eden analistler, bu seviyenin üzerinde kapanışlar gerçekleşmemesi durumunda tekrar 5,30 seviyesinin gündeme gelebileceğini kaydetti.

EKONOMİSTLER DEĞİŞİKLİK BEKLEMİYORDU

AA Finans’ın gerçekleştirdiği ankete katılan ekonomistler, Merkez Bankasının faiz kararında değişiklik beklemiyordu. Merkez Bankası, 16 Ocak’taki PPK toplantısında da faizlerde değişikliğe gitmemişti.

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, politika faizini değiştirmeyerek yüzde 24 düzeyinde sabit tutulduğunu açıkladı.

Merkez Bankası’ndan yapılan açıklama şöyle

“Son dönemde açıklanan veriler ekonomideki dengelenme eğiliminin belirginleştiğini göstermektedir. Dış talep nispeten gücünü korurken finansal koşullardaki sıkılığın da etkisiyle iktisadi faaliyet yavaş bir seyir izlemektedir. Cari dengedeki iyileşme eğiliminin sürmesi beklenmektedir.<>

“İthal girdi maliyetleri ve iç talep gelişmelerine bağlı olarak enflasyon göstergelerinde bir miktar iyileşme gözlenmektedir. Bununla birlikte, fiyat istikrarına yönelik riskler devam etmektedir. Bu çerçevede Kurul, enflasyon görünümünde belirgin bir iyileşme sağlanana kadar sıkı parasal duruşun korunmasına karar vermiştir.<>

“Merkez Bankası fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda elindeki bütün araçları kullanmaya devam edecektir. Enflasyon beklentileri, fiyatlama davranışları, para politikası kararlarının gecikmeli etkileri, maliye politikasının dengelenme sürecine vereceği katkı ve enflasyonu etkileyen diğer unsurlardaki gelişmeler yakından izlenerek ihtiyaç duyulması halinde ilave parasal sıkılaştırma yapılabilecektir.
“Açıklanacak her türlü yeni verinin ve haberin Kurul’un geleceğe yönelik politika duruşunu değiştirmesine neden olabileceği önemle vurgulanmalıdır.”

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