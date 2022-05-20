  • BIST 2.372,35
  • Altın 940.681
  • Dolar 15.8971
  • Euro 16.7777
  • Lefkoşa 28 °C
  • Mağusa 28 °C
  • Girne 26 °C
  • Güzelyurt 27 °C
  • İskele 28 °C
  • İstanbul 19 °C
  • Ankara 20 °C
SON DAKİKA1 Haziran’dan itibaren maske ve test zorunluluğu kaldırılacak

TC Merkez Bankası’nın toplam rezervlerinde 5,7 milyar dolarlık düşüş

»
Merkez Bankası'nın (TCMB) toplam rezervleri yaklaşık 5.7 milyar dolar düşüşle 102 milyar doların altına geriledi. Net uluslararası rezervler ise 13 Mayıs itibarıyla bir önceki haftaya göre 3.5 milyar dolara yakın geriledi.
TC Merkez Bankası’nın toplam rezervlerinde 5,7 milyar dolarlık düşüş

Merkez Bankası’nın brüt döviz rezervleri geçen hafta 4.8 milyar dolar düşüşle 61.1 milyar dolara, toplam rezervleri ise yaklaşık 5.7 milyar dolar düşüşle 102 milyar doların altına geriledi.

TCMB’nin 6 Mayıs’ta 66 milyar dolar olan brüt döviz rezervi 13 Mayıs itibarıyla 61.2 milyar dolar oldu.

TCMB’nin altın rezervi ise 898 milyon dolarlık azalışla 40.72 milyar dolar oldu.

NET ULUSLARARASI REZERVLER DE DÜŞTÜ

Öte yandan, Merkez’in net uluslararası rezervleri ise 13 Mayıs itibarıyla bir önceki haftaya göre 3.5 milyar dolara yakın gerileyerek art arda dördüncü haftada da düşüş kaydetti.

TCMB’nin net uluslararası rezervleri, döviz piyasasına müdahaleler ve BOTAŞ başta olmak üzere KİT’lere yaptığı döviz satışları ile ocak ortasında 20 yılın en düşük seviyesi olan 7.55 milyar dolara gerilemişti.

Rezervler daha sonra ihracatçıların döviz gelirlerinin bir kısmının TCMB’ye satışı ve KKM gibi adımlarla sınırlı toparlanmıştı.

TCMB verilerine göre 13 Mayıs itibarıyla 11.53 milyar dolara gerileyen net uluslararası rezervler dört haftada 7.6 milyar dolar gerilemiş oldu ve 28 Ocak’tan bu yana en düşük değeri aldı.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İmamoğlu gençlere seslendi: Bir yıl daha dikkatli olun, sonra özgürsünüz20 Mayıs 2022 Cuma 09:48
  • Erdoğan’dan kripto para açıklaması: Sıcak bakmıyorum19 Mayıs 2022 Perşembe 23:50
  • İbrahim Kalın: Türkiye’nin beklentileri karşılanmazsa İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyelik süreci ilerlemez19 Mayıs 2022 Perşembe 10:27
  • Lüks araç sevdası kriz dinlemedi19 Mayıs 2022 Perşembe 10:23
  • 500 günlük kararlılık19 Mayıs 2022 Perşembe 10:21
  • SADAT başkanı yüksekten uçtu: Türkiye’ye istikrar getirmiş19 Mayıs 2022 Perşembe 10:18
  • Kılıçdaroğlu anlattı: Altılı masa tüm ittifak senaryolarını çalışıyor19 Mayıs 2022 Perşembe 10:10
  • Aynı ruhla yeniden yola çıkmak...19 Mayıs 2022 Perşembe 09:35
  • Gençler AKP kıskacı altında19 Mayıs 2022 Perşembe 09:22
  • İBB'ye göre milyarlar çöpe atıldı!19 Mayıs 2022 Perşembe 09:20
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti