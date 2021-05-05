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TC Merkez Bankası'nın yıl sonu dolar beklentisi 8,71’e çıktı

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TC Merkez Bankası yıl sonu beklenti anketine göre enflasyondaki bozulma sürüyor. Ankette yıl sonu Dolar/TL kuru beklentisi de oldukça yüksek.
TC Merkez Bankası'nın yıl sonu dolar beklentisi 8,71’e çıktı

Merkez Bankası yıl sonu beklenti anketine göre enflasyondaki bozulma sürüyor. Ankette yıl sonu Dolar/TL kuru beklentisi de oldukça yüksek.

Yıl sonu enflasyon beklentisi ankette yüzde 13,81 olarak görülüyor. Bir önceki anket döneminde beklenti yüzde 13,12 düzeyindeydi.

12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 11,26 iken, şu an yüzde 11,81.

GSYH 2021 yılı büyüme beklentisi ise yüzde 4.3’le aynı.

12 ay sonrası beklenti 8.95

Anket sonuçlarına göre yıl sonu Dolar/TL kuru da bir hayli yüksek olacak.

Bir önceki anket döneminde 8,57 olan beklenti, şu an 8,71’i gördü. 12 ay sonrası için beklenilen rakam ise 8,95.

Kur bu yıl en sert hareketini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 20 Nisan’da Merkez Bankası Başkanı’nın görevden alması sonrası yaptı. Cumartesi gecesi yarısı ilan edilen karar sonrası TL haftaya dolar karşısında yüzde 16 kayıpla başladı.

TL’nin bugün piyasaların açılışı itibariyle dolar karşısındaki değeri ise 8.36’ya kadar tırmanmış durumda.

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